Путин пожурил чиновников за снятые шапки

Во время совещания по ситуации в Усолье-Сибирском президент России Владимир Путин сделал замечание чиновникам, стоявшим на морозе без шапок. Об этом 29 ноября сообщили «Вести».

Совещание прошло 27 ноября, в Иркутской области было минус 20 градусов. На показанных телеканалом «Россия 1» кадрах видно, что чиновники сняли капюшоны и головные уборы, как только президент вышел на связь. Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин перед началом даже отбросил шапку в сторону.

Увидев госслужащих, стоящих на морозе без шапок, Путин попросил их надеть головные уборы.

«Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы? Заболеете еще, не хватало» — попросил российский лидер.

Как позже признался мэр Усолья-Сибирского в интервью Павлу Зарубину, полчаса потерпеть можно было, хотя было холодно. Свое решение снять шапку он объяснил прямым эфиром с главой государства.

Участие в телемосте с президентом приняли вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и мэр Усолья-Сибирского Торопкин.

В ходе мероприятия Путин заявил, что намерен держать под личным контролем ситуацию с процессом ликвидации накопленного вреда окружающей среде в городе.

В начале августа президент подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета средств для решения экологических проблем в Усолье-Сибирском, где в 2018 году ввели режим ЧС в связи с возникновением угрозы аварийной ситуации на территории промплощадки ООО «Усольехимпром».

Данное предприятие выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, карбид кальция, перекись водорода и другие химические вещества. Производство остановили в 2010 году в связи с банкротством компании. Обязательства по ликвидации накопленного вреда экологии предприятие не выполнило.