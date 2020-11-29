Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданн...
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-...
Карабахский сценарий: Украина нанесла первые удары турецкими беспилотниками
Главная / Политика

Путин пожурил чиновников за снятые шапки

29 ноября 2020, 22:05  •  60 • Политика
Во время совещания по ситуации в Усолье-Сибирском президент России Владимир Путин сделал замечание чиновникам, стоявшим на морозе без шапок. Об этом 29 ноября сообщили «Вести».
Совещание прошло 27 ноября, в Иркутской области было минус 20 градусов. На показанных телеканалом «Россия 1» кадрах видно, что чиновники сняли капюшоны и головные уборы, как только президент вышел на связь. Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин перед началом даже отбросил шапку в сторону.
Увидев госслужащих, стоящих на морозе без шапок, Путин попросил их надеть головные уборы.
«Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы? Заболеете еще, не хватало» — попросил российский лидер.
Как позже признался мэр Усолья-Сибирского в интервью Павлу Зарубину, полчаса потерпеть можно было, хотя было холодно. Свое решение снять шапку он объяснил прямым эфиром с главой государства.
Участие в телемосте с президентом приняли вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и мэр Усолья-Сибирского Торопкин.
В ходе мероприятия Путин заявил, что намерен держать под личным контролем ситуацию с процессом ликвидации накопленного вреда окружающей среде в городе.
В начале августа президент подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета средств для решения экологических проблем в Усолье-Сибирском, где в 2018 году ввели режим ЧС в связи с возникновением угрозы аварийной ситуации на территории промплощадки ООО «Усольехимпром».
Данное предприятие выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, карбид кальция, перекись водорода и другие химические вещества. Производство остановили в 2010 году в связи с банкротством компании. Обязательства по ликвидации накопленного вреда экологии предприятие не выполнило.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
29 ноября 2020, 12:55
Тихновская назвала условие для встречи с Путиным
29 ноября 2020, 02:50
Русских загоняют в цифровой "гроб": Греф и власти Москвы готовят глобальную утилизацию?
29 ноября 2020, 18:25
Банк Франции сожжён. Полицейские жестоко избиты: Париж поднялся на баррикады по примеру BLM
29 ноября 2020, 04:40
"Чё за беспредел?!" Депутат закатил запрещённую вечеринку в ночном клубе Челябинска - источник
29 ноября 2020, 12:55
Украина обвинила СССР в истреблении украинцев
29 ноября 2020, 16:35
Жириновский представил план раздела Украины: "Уничтожаем украинскую армию, польская тоже гибнет"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 ноября 2020, 10:15
Генерал Кадыров передал важное послание всем русским, напомнив о несправедливости Сталина
25 ноября 2020, 00:45
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
27 ноября 2020, 07:45
"Дьявол кроется в деталях": Германия ответила на 75 вопросов по "делу Навального", Сосновский оценил
25 ноября 2020, 02:35
Гордон заявил о диверсии в России. Скабеева ответила: "Дима реально псих"
24 ноября 2020, 01:50
Подведён итог "незалежности"- "Революция достоинства" обернулась катастрофой
28 ноября 2020, 23:10
"Во Байден даёт!": Сатановский предложил "избранному президенту" США нагнуть Россию
24 ноября 2020, 15:35
«Штурм Донецка был сорван из-за предательства»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.