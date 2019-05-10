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Путин пожелал удачи сборной России на чемпионате мира по хоккею

10 мая 2019, 21:24  •  27 • В России

В сочинском ледовом дворце «Большой» в составе команды "Легенды НХЛ" на гала-матч Ночной хоккейной лиги собрались такие звезды, что затмили бы даже действующую сборную России на стартовавшем чемпионате мира. Фетисов, Буре, Касатонов, Шалимов, Ларионов, Прохоров, Могильный, Якушев плюс Сергей Шойгу и Владимир Путин.

Правда, перед тем, как выйти на стартовое вбрасывание президент вместе с Александром Якушевым вручили приз екатеринбургской команде «Скон-Урал», победившей в Ночной хоккейной лиге в дивизионе «Любитель 40+». Финал восьмого чемпионата НХЛ прошел в пятницу утром здесь же в Сочи - «Скон-Урал» со счетом 2:1 обыграл калининградской клуб «Запад России» и в третий раз стал победителем Ночной хоккейной лиги и обладателем Кубка Крутова.

Уральцы получили из рук главы государства сертификат на строительство крытого ледового катка.

- Хочу поздравить победителей: команду – в третий раз из одного города, сегодня мы это обсуждали – из Екатеринбурга, - даже удивился такой стабильности Путин. - Хочу пожелать вам успехов и сказать, что это действительно успех. Почти тысяча команд сегодня играет в Ночной хоккейной лиге, 162 команды приехали сюда в Сочи на так называемую «финальную пульку». Это большая конкуренция!

Президент России Владимир Путин вышел на лед хоккейной арены в Сочи, где состоялся гала-матч Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Перед тем, как прийти на хоккей, президент заехал в образовательный центр «Сириус», где ему рассказали о планах по комплексному развитию.

- Я видел, как играют так называемые любители – здорово, просто здорово! - заранее похвалил Путин своих соперников по гала-матчу - сборную Ночной лиги. - Нашим звездам с вами не так легко справиться, тем более что я представляю ваши интересы там. Так что буду стремиться к тому, чтобы вы выглядели достойно.

Стоит заметить, что обещания он не сдержал - в первом же эпизоде забросил шайбу в ворота, открыв счет в матче. Глава государства, пользуясь случаем, пожелал удачи сборной России по хоккею на начинающемся мировом первенстве.

- Сегодня начинается чемпионат мира по хоккею, первая игра нашей сборной с хорошей командой, с норвежцами. Пожелаем им успехов, - сказал Путин.

Владимир Путин вышел на лёд.Президент России Владимир Путин вышел на лед арены в Сочи в рамках Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги

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