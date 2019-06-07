|
Путин пожалел Симоньян, попавшую в больницу из-за юристки Навального
07 июня 2019, 20:54 • 63 • Политика
Путин обратился к Симоньян после инцидента с Соболь. Президент пожелал главреду RT скорейшего выздоровления. "Передайте ей самые наилучшие пожелания", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин обратился к главному редактору канала RT Маргарите Симоньян, которая не смогла посетить Петербургский международный экономический форум из-за госпитализации после инцидента с Любовь Соболь, юристом Алексея Навального. Глава государства пожелал Симоньян скорейшего выздоровления.
Руководительница RT попала в больницу после визита на радио "Эхо Москвы", где её поджидала юрист Навального - Любовь Соболь. Подкараулив Симоньян сторонница навального принялась напирать на главреда RT и тыкать ей в камерой чуть ли не в самое лицу. Симоньян с трудом отбилась от назойливой дамочки, но помощь медиков всё-таки потребовалась.
Напомним, что Симоньян находится на 18-й неделе. Из-за стресса, вызванного нападками Соболь, у главреда RT едва не случился выкидыш. Врачи посоветовали Симоньян не покидать больничную палату, пока её состояние не стабилизируется.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 июня 2019, 01:40
|
05 июня 2019, 23:09
|
06 июня 2019, 12:09
|
04 июня 2019, 01:54
|
03 июня 2019, 01:24
|
07 июня 2019, 07:54
|
07 июня 2019, 01:24