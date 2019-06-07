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Путин пожалел Симоньян, попавшую в больницу из-за юристки Навального

07 июня 2019, 20:54  •  63 • Политика
Путин обратился к Симоньян после инцидента с Соболь. Президент пожелал главреду RT скорейшего выздоровления. "Передайте ей самые наилучшие пожелания", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин обратился к главному редактору канала RT Маргарите Симоньян, которая не смогла посетить Петербургский международный экономический форум из-за госпитализации после инцидента с Любовь Соболь, юристом Алексея Навального. Глава государства пожелал Симоньян скорейшего выздоровления.
Руководительница RT попала в больницу после визита на радио "Эхо Москвы", где её поджидала юрист Навального - Любовь Соболь. Подкараулив Симоньян сторонница навального принялась напирать на главреда RT и тыкать ей в камерой чуть ли не в самое лицу. Симоньян с трудом отбилась от назойливой дамочки, но помощь медиков всё-таки потребовалась.
"Мы желаем всего самого доброго Маргарите. Передайте ей самые наилучшие пожелания", - сказал Путин в конце пленарного заседания ПМЭФ.
Напомним, что Симоньян находится на 18-й неделе. Из-за стресса, вызванного нападками Соболь, у главреда RT едва не случился выкидыш. Врачи посоветовали Симоньян не покидать больничную палату, пока её состояние не стабилизируется.

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