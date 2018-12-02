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Путин пожалел о том, что украинская провокация под Керчью сорвала встречу с "человеком с характером" Трампом
02 декабря 2018, 02:24 • 75 • Политика
В ходе итоговой пресс-конференции на G20 в Буэнос-Айресе президент России высказал сожаление о том, что ему не удалось провести полноформатную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, американская сторона посчитала нецелесообразным проводить встречу из-за украинской провокации в Керченском проливе.
«Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу. Полагаю, она давно назрела. Надеюсь, эти встречи все же состоятся, когда американская сторона к этому будет готова», - заявил президент.
По его словам, ранее встреча двух лидеров уже была перенесена на саммит в Буэнос-Айресе, однако стороны «столкнулись с этой провокацией на Черном море», - напомнил российский лидер.
По словам Путина, ему все же удалось пообщаться с Трампом «на ногах». «Дональд Трамп – человек с характером и очень опытный человек», - подчеркнул глава Кремля.
В ходе краткой беседы Путин ответил на вопросы Трампа, связанные с инцидентом в Черном море. По его словам, он сообщил о российском видении произошедшего, добавив, что Керченский инцидент был «спланированной провокацией».
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