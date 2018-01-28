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Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

28 января 2018, 00:54  •  102 • Политика

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Милошу Земану в связи с его переизбранием на пост президента Чешской Республики. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"В поздравлении глава российского государства подчеркнул, что итоги прошедших выборов подтвердили высокий авторитет М. Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа. Владимир Путин отметил, что в России высоко ценят принципиальную позицию М. Земана в пользу развития дружественных российско-чешских отношений, взаимовыгодного сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.

Земан был переизбран президентом Чехии по итогам завершившегося в субботу второго тура выборов. Он получил 51,36% голосов избирателей. За его соперника - экс-главу Академии наук Чехии Иржи Драгоша проголосовали 48,63% избирателей. Явка избирателей составила 66,6%.

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