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Путин поздравил "Транснефть" с юбилеем
30 марта 2018, 22:39 • 58 • В России
Встреча Владимира Путина с главой "Транснефти" Николаем Токаревым началась со взаимных поздравлений. Президент поздравил нефтяника с 25-летием компании, а в ответ получил поздравления с переизбранием "от всего 115-тысячного коллектива".
- «Транснефть» всегда рядом, всегда будет поддерживать ваши усилия, можете на нас полностью рассчитывать, - заявил Токарев и перечислил достижения компании за последние годы. - Из наиболее значимых проектов - это «Восточная Сибирь – Тихий океан» – первая и вторая очередь, это Балтийская трубопроводная система, это отвод на Китай «Сковородино – Мохэ», «Заполярье – Пурпе», «Пурпе – Самотлор», «Куюмба – Тайшет». И новые нефтепродуктовые магистрали – это проект «Север», который позволил до 15 миллионов тонн увеличить подачу продуктов на Приморск, и проект «Юг».
Любопытно, что Путин или лично, или по телемосту открывал практически все эти проекты.
- Особой отличительной вехой стали серьезные подвижки в импортозамещении, - рассказал Токарев. - Мы начали эту работу не потому, что санкции были введены, а еще в 2008–09 годах были приняты все необходимые решения. И на сегодня в России производится 93 % оборудования, которое мы закупаем.
- Какая средняя зарплата? - задал Путин вопрос, который он всегда задает на таких встречах.
- Средняя зарплата – 90 тысяч рублей. В зависимости от регионов.
- В этом году планируете увеличение зарплаты?
- Мы проиндексировали на текущий год, - подтвердил Токарев. - У нас на ставку инфляции все это сделано, и мы практически ежегодно планируем эту работу проводить. В Центральной России, конечно, она немножко пониже. Дальний Восток и Восточная Сибирь, Север – там за 100 тысяч.
Глава "Транснефти" доложил президенту о принятой социальной программы - ремонта и оборудования поселковых школ.
- Мы за четыре предстоящих года планируем отремонтировать, в том числе и капитально, оборудовать современной техникой, интерактивными атрибутами и кабинетами физики, химии и математики поселковые школы, - рассказал он. - 240 школ у нас в программе, мы уже эту работу начали, и она идет полным ходом.
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