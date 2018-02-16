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Путин поздравил «Газпром» с 25-летием, посмотрел воронежский бассейн и брянский каток
16 февраля 2018, 19:54 • 63 • В России
В Комсомольске-на-Амуре играли в волейбол, в Курске катались на лошадях, в воронежском городке Кантемировка плавали в бассейне, в брянском поселке Суземка играли в хоккей, а Владимир Путин и Алексей Миллер наблюдали за всем этим по телемосту из кабинета в Ново-Огорево. Накануне 25-летия "Газпрома" глава компании пришел к президенту продемонстрировать социальную работу газового гиганта - спортивные объекты, построенные по социальной программы «Газпром – детям».
- Хочу поздравить всех, кто работает в системе «Газпрома», весь огромный коллектив нашей ведущей компании, - сказал Путин. - Мы с вами хорошо помним, был момент, когда государство практически утратило контроль над компанией. На протяжении очень многих лет, когда в 90-е экономика страны находилась в сложном положении, она в значительной степени держалась именно на «Газпроме». Сама компания за это время проделала тоже колоссальную работу, с точки зрения технологического обновления, расширения своих возможностей. Сомневаюсь, чтобы какая-то другая компания в мире так широко раскинула свои сети.
- Первое место среди 250 ведущих мировых энергетических компаний, - подтвердил Миллер. - Самые крупные запасы газа в мире — более 17 процентов, с нуля в Арктике создан новый ямальский центр добычи, развивается газотранспортная система - самая протяженная в мире.
Он добавил, что, по мнению экспертов, единая система газоснабжения в нашей стране самая надежная, а самые крупные мощности по хранению газа в мире - у "Газпрома".
- В прошлом году рекорд поставки на экспорт, - напомнил он еще об одном достижении. - Исторически максимальная доля на европейском газовом рынке сейчас у нас.
Алексей Миллер доложил президенту о программе, по которой в 73 регионах построено 120 спортивных объектов.
- Есть в стране хорошая традиция - юбилей встречать новыми трудовыми достижениями, вводить в строй новые объекты, - заявил он. - И мы вводим их сразу в четырех регионах.
Владимира Путина закономерно заинтересовали брянские хоккеисты на ледовом катке.
- Сколько стоит сооружение такое? - спросил президент.
- Порядка 430 миллионов рублей, - ответил глава фонда поддержки социальных инициатив "Газпром" Владимир Приймак.
- И как быстро вы его создали построили?
- За два года.
- Хожу поблагодарить всех, кто работал над созданием этих объектов, - одобрил сделанное Путин.
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