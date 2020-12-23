Путин поймал Жириновского за язык: Глава ЛДПР опозорился с "локдауном"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский выступил с эмоциональной речью по поводу добавления ненужных иностранных слов в русский язык, но сам не смог удержаться от их использования. Президент России Владимир Путин сразу указал на противоречие.

Забавный инцидент произошёл во время онлайн-совещания главы государства с лидерами парламентских фракций. Когда слово дали Жириновскому, он начал громко возмущаться по поводу "издевательства" над русским языком.

Локдаун. Какой локдаун? По-русски мы дали термин - режим "Всё закрыто". Два слова русских - "всё закрыто". Нет - локдаун,

- высказал своё недовольство лидер ЛДПР.

Запретить продажу путёвок за границу. Отозвать все путёвки. И пускай все люди знают, что туда ехать бесполезно, там введён режим "локдаун",

- сказал Жириновский буквально три минуты спустя.

Данное противоречие не ускользнуло от внимания президента России, и он прямо указал на него главе ЛДПР. Жириновскому пришлось краснеть при всех.

Обращаю ваше внимание, что вы сами употребили словечко "локдаун"… Вот так вот жизнь заставляет,

- сказал Путин.