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Путин поймал Жириновского за язык: Глава ЛДПР опозорился с "локдауном"
23 декабря 2020, 21:45 • 185 • Политика
Жириновский возмутился засильем иностранных слов в русском языке, а затем сам перешёл на американизмы. Путин тут же заметил.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский выступил с эмоциональной речью по поводу добавления ненужных иностранных слов в русский язык, но сам не смог удержаться от их использования. Президент России Владимир Путин сразу указал на противоречие.
Забавный инцидент произошёл во время онлайн-совещания главы государства с лидерами парламентских фракций. Когда слово дали Жириновскому, он начал громко возмущаться по поводу "издевательства" над русским языком.
- высказал своё недовольство лидер ЛДПР.
- сказал Жириновский буквально три минуты спустя.
Данное противоречие не ускользнуло от внимания президента России, и он прямо указал на него главе ЛДПР. Жириновскому пришлось краснеть при всех.
- сказал Путин.
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