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Путин повысил цены на бензин в США: Байден обвинил в проблемах всех, кроме себя
31 марта 2022, 22:45 • 80 • Политика
Байден снова заявил, что цены на бензин в США выросли из-за Путина и коронавируса. "Это все благодаря действиям Путина. Сейчас цены на бензин сильно возросли, и мы это обсуждаем", - попытался оправдаться американский лидер.
Президент США Джо Байден обвинил во взлёте цен на бензин в стране пандемию коронавируса и главу России Владимира Путина. Заявление прозвучало в ходе последнего выступления американского лидера.
В настоящее время рейтинг Байдена в США находится на рекордно низком уровне. Это связано как со скачком цен в стране, который вызван санкциями против России, так и с коррупционными скандалами, которые начали вылезать наружу. А выборы в американский Конгресс уже близко, в связи с чем Байден счёл нужным оправдаться.
- заявил президент США.
Он добавил, что для снижения цен на топливо США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 миллион баррелей в течение полугода. При этом он умолчал о том, что все попытки Белого дома договориться с ведущими экспортёрами нефти об увеличении добычи обернулись провалом. После слов Байдена нефть подешевела примерно на 5%. На насколько эта мера окажется эффективной – покажет только время.
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