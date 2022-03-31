Путин повысил цены на бензин в США: Байден обвинил в проблемах всех, кроме себя

Байден снова заявил, что цены на бензин в США выросли из-за Путина и коронавируса. "Это все благодаря действиям Путина. Сейчас цены на бензин сильно возросли, и мы это обсуждаем", - попытался оправдаться американский лидер.

Президент США Джо Байден обвинил во взлёте цен на бензин в стране пандемию коронавируса и главу России Владимира Путина. Заявление прозвучало в ходе последнего выступления американского лидера.

В настоящее время рейтинг Байдена в США находится на рекордно низком уровне. Это связано как со скачком цен в стране, который вызван санкциями против России, так и с коррупционными скандалами, которые начали вылезать наружу. А выборы в американский Конгресс уже близко, в связи с чем Байден счёл нужным оправдаться.

Взлет цен на бензин, который мы видим в нашей стране, это все благодаря действиям Путина. Сейчас цены на бензин сильно возросли, и мы это обсуждаем,

- заявил президент США.

Он добавил, что для снижения цен на топливо США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 миллион баррелей в течение полугода. При этом он умолчал о том, что все попытки Белого дома договориться с ведущими экспортёрами нефти об увеличении добычи обернулись провалом. После слов Байдена нефть подешевела примерно на 5%. На насколько эта мера окажется эффективной – покажет только время.