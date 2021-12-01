Путин повысил ставки в игре с Западом: Попов о фразе президента России об Украине и Донбассе

Депутат Госдумы Попов указал, как одно слово Путина по Донбассу изменило правила геополитической игры с Западом. "Очевидно, что это повышает ставки в геополитической ситуации, складывающейся вокруг Украины, вокруг ДНР и ЛНР", - отметил парламентарий.

Президент России Владимир Путин, говоря о ДНР и ЛНР, отметил, что они "пока не признаны". По мнению депутата Госдумы Евгения Попова, эта небольшая фраза главы государства резко повысила ставки в геополитической игре вокруг судьбы Донбасса.

Речь идёт о выступлении Владимира Путина на инвестиционном форуме "Россия зовет!". Президент России заявил, что у двух пока непризнанных республиках ЛНР и ДНР создаются постоянные угрозы при движении войсковых соединений вблизи их территории. Евгений Попов считает, что слово "пока" является ключевым, так как намекает на признание республик в будущем, возможно даже ближайшем.

Очевидно, что это повышает ставки в геополитической ситуации, складывающейся вокруг Украины, вокруг ДНР и ЛНР,

- указал парламентарий в беседе с Nation News.

Он добавил, что ему даже кажется, что фраза президента России была адресована не столько Украине, сколько её западным кураторам. Тем более, что они сильно зачастили с полетами вдоль русских границ и имитациями ядерных бомбометаний по территории России.

Попов не исключил, что если Запад продолжит свои провокации, то Россия может выйти из Минских соглашений, которые предусматривают интеграцию Донбасса обратно в состав Украины.