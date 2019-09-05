Путин повысил предельный возраст службы в полиции

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст для службы в органах внутренних дел. Соответствующий документ в пятницу, 2 августа, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что норма не имеет отношения к выслуге лет для пенсионных выплат. Так, предельный возраст пребывания на службе для подполковников и майоров увеличен с 50 до 55 лет, для полковников — с 55 до 60 лет, а для генералов — до 65 лет. Для сотрудников, имеющих другие звания, предельный возраст останется на уровне 50 лет.

Вместе с тем закон сохраняет за сотрудниками полиции до 1 января 2025 года право уйти со службы в связи с достижением предельного возраста, действовавшего до вступления закона в силу.

2 июля правительство России поддержало законопроект, предусматривающий наделение полиции правом объявлять обязательные для исполнения предостережения. Так, изменения предлагается внести в ст. 13 ФЗ «О полиции». Они предусматривают наделение полиции полномочиями по предостережению о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений.