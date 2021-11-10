Путин, повлияй! Меркель напрямую обратилась к президенту России из-за мигрантов

Ангела Меркель, на данный момент исполняющая обязанности канцлера Германии, напрямую обратилась к президенту России Владимиру Путину из-за мигрантов.

Бесчеловечной и неприемлемой назвала Ангела Меркель "инструментализацию" мигрантов белорусскими властями.

В связи с чем она попросила президента России Путина повлиять на это, сообщили в немецком правительстве.

Как передаёт РИА Новости, Ангела Меркель лично Владимиру Путину, чтобы обсудить миграционный кризис на белорусской границе.

Президент России сделал предложение наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах стран Евросоюза с Минском.