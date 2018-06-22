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Путин повел Южную Корею по японскому пути

22 июня 2018, 18:54  •  43 • В России

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сделал все возможное, чтобы произвести на россиян самое благоприятное впечатление. Накануне переговоров с Владимиром Путиным он выступил в Госдуме, где признавался в своем глубочайшем почтении к Валентине Терешковой, пообщался с Дмитрием Медведевым, возложил венок к Могиле Неизвестного солдата. Да и приехав в Кремль, сразу пошел с козырей.

- Читая Толстого и Достоевского, я влюбился в Россию и мечтал побывать здесь. Поэтому меня переполняют неоднозначные чувства от пребывания в Москве, - заявил он Владимиру Путину. - Считаю Корею и Россию ключевыми партнёрами сотрудничества на Корейском полуострове и на Евразийском материке.

Он упомянул и про День памяти и скорби, и про успешный выход сборной России в плей-офф чемпионата мира по футболу. Переживать Муну было из-за чего — всего несколько дней назад из Москвы улетел 90-летний аксакал мировой политики, председатель народного собрания КНДР Ким Ен Нам. Мун Чжэ Ин явно держал в уме, что КНДР — или, как он говорил, северные территории Кореи — обойдут Корею южную на этом повороте.

- Россия всегда выступала за нормализацию на Корейском полуострове, всегда вносила и намерена вносить дальше свой посильный вклад в урегулирование всех спорных вопросов, - не стал на публике обсуждать сложные вопросы Путин.

В последний раз президент Южной Кореи приезжал в Россию с государственным — высшим по статусу! - визитом 19 лет назад, и в Кремле встречали гостя с максимальной пышностью. Красные ковровые дорожки, оркестры с гимнами стран, огромные флаги, представления делегаций посреди Андреевского зала.

В диалоге с Россией корейцы решили брать пример со своего дальневосточного соседа Японии, выстаивающей отношения через экономику.

- Я предлагал Владимиру Путину уже 9 мостов сотрудничества — железные дороги, электроэнергия, газ и другие, - заявил Мун, выйдя к прессе после переговоров.

И действительно, у двух стран огромное поле для работы: от участия Сеула в проекте «Арктик-СПГ-2», которое предложил Путину, до строительства газопровода и железной дороги через Северную Корею. Мун Чжэ Ин уезжал из Кремля вполне довольным — ему предстояла еще поездка на матч сборных Южной Кореи и Мексики.

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