|
Путин потребовал за три года поднять доходы граждан
22 ноября 2019, 19:54 • 56 • В России
Раз в квартал Владимир Путин собирает за одним столом членов правительства и администрации президента, отвечающих за экономику, чтобы вместе посмотреть на развитие ситуации, а если необходимо, и скорректировать действия.
- Сверим, что называется, часы, - сказал президент. - И надеюсь, что эта сверка часов приведёт к большей координации различных министерств и ведомств, различных структур, которые занимаются вопросами экономики.
В этот раз в совещании приняли участие глава администрации Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. А вот главный оппонент действующего экономического курса Алексей Кудрин за столом отсутствовал.
- Мы с вами поговорим о текущей ситуации в экономике, что нужно сделать в ближайшее время в реальном секторе, в бюджетной, кредитно-денежной сферах, на чём нужно особо сосредоточиться и сосредоточить наше внимание, - огласил повестку Путин. - В течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичны. За счёт этого добиться увеличения доходов граждан.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
56
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2019, 01:54
|
20 ноября 2019, 07:54
|
21 ноября 2019, 22:54
|
17 ноября 2019, 18:09
|
17 ноября 2019, 01:54
|
17 ноября 2019, 05:09
|
18 ноября 2019, 03:54