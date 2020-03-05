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Путин потребовал прямого разговора с Эрдоганом. Лично, без лишних глаз
05 марта 2020, 17:35 • 91 • Политика
Встречу с турецким коллегой президент России Владимир Путин начал с того, что потребовал от Эрдогана прямого разговора о ситуации в Идлибе. Глава государства отметил, что ситуация требует личной встречи лидеров, "сначала с глазу на глаз".
В Кремле началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Российский лидер начал её с основного пункта повестки - обострения конфликта в сирийском Идлибе.
При этом он потребовал от собеседника прямого, личного разговора по ситуации в Сирии, чтобы ничего подобного не повторялось и не разрушало отношения РФ и Турции. По словам Путина, ситуация в Идлибе обострилась настолько, что "требует нашего прямого разговора".
Причём разговора явно без лишних глаз. О чём российский лидер также отметил в беседе с Эрдоганом, указав на то, что встреча пройдёт "сначала с глазу на глаз", а после по необходимости будут присоединяться и другие участники.
"Нам с вами надо обязательно проговорить всю ситуацию, чтобы ничего подобного не повторялось и чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения", - подчеркнул российский лидер, заметив, что и Эрдоган к этому столь же очень внимательно относится и дорожит этим, как и Москва.
Президент Турции в ответ выразил уверенность, что итоги его переговоров с российским коллегой позволят решить сложившуюся на сегодня ситуацию в Идлибе.
Тем временем в Сети предположили, что переговоры между лидерами будут напряжёнными.
"Ну что же, Путин и Эрдоган начали переговоры. Последние продлились больше шести часов, - заметил у себя в Telegram-канале журналист-международник Аббас Джума. - Эти обещают быть не менее напряжёнными".
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