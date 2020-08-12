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Путин потребовал проверить работу монополистов на Камчатке

12 августа 2020, 14:15  •  77 • Политика
Президент России Владимир Путин потребовал проанализировать работу монополистов на Камчатке из-за высоких цен в регионе. Соответствующее поручение главы государства прозвучало 12 августа в ходе видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым.
По словам Путина, уровень доходов жителей полуострова «неплохо смотрится», но из-за высоких цен «реальные доходы не такие уж и большие получаются».
«Нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке. Я понимаю, все связано с издержками. Не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обоснованно», — сказал Путин.
Кроме того, Путин особое внимание уделил состоянию инвестиционного проекта «Морской перегрузочный терминал» на Камчатке и поручил проработать вопросы по его реализации.
«Здесь нужно, видимо, и чтобы «Новатэк» сам принял участие, и «Газпром», и правительство, и край. Давайте проработаем», — подчеркнул Путин.
В мае Путин поручил проработать идею запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока через Северный морской путь. Он отметил, что для транспортировки необходимо соответствующим образом наладить работу портов.

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