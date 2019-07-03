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Путин потребовал принять все законы по нацпроектам в весеннюю сессию

03 июля 2019, 20:54  •  44 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил администрации президента позаботиться об ускоренной подготовке всех необходимых для реализации нацпроектов актов, а законодателям принять их по возможности до конца текущей, весенней, сессии.
На встрече с членами правительства РФ в среду, 3 июля, Путин заявил, что необходимо «сформировать полноценную правовую базу наших национальных проектов и программ развития».
«Необходимо принять все необходимые акты в текущую, весеннюю, в крайнем случае, в осеннюю сессию. Лучше — в ее начале», — поручил Путин.
Президент подчеркнул, что подготовку законопроектов необходимо ускорить, «но это не значит, что нужно, конечно, делать это за счет качества».
«Суеты здесь быть никакой не должно», — отметил глава государства.
Во время «прямой линии» 20 июня Путин рассказал, что главная цель национальных проектов в том, чтобы «поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан».
Президент добавил, что персональная ответственность за выполнение национальных проектов лежит на плечах каждого министра.

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