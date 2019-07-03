Путин потребовал принять все законы по нацпроектам в весеннюю сессию

Президент России Владимир Путин поручил администрации президента позаботиться об ускоренной подготовке всех необходимых для реализации нацпроектов актов, а законодателям принять их по возможности до конца текущей, весенней, сессии.

На встрече с членами правительства РФ в среду, 3 июля, Путин заявил, что необходимо «сформировать полноценную правовую базу наших национальных проектов и программ развития».

«Необходимо принять все необходимые акты в текущую, весеннюю, в крайнем случае, в осеннюю сессию. Лучше — в ее начале», — поручил Путин.

Президент подчеркнул, что подготовку законопроектов необходимо ускорить, «но это не значит, что нужно, конечно, делать это за счет качества».

«Суеты здесь быть никакой не должно», — отметил глава государства.

Во время «прямой линии» 20 июня Путин рассказал, что главная цель национальных проектов в том, чтобы «поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан».

Президент добавил, что персональная ответственность за выполнение национальных проектов лежит на плечах каждого министра.