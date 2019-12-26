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Путин потребовал практических результатов реализации нацпроектов

26 декабря 2019, 14:54  •  41 • Политика
Необходимо ориентироваться на практический результат реализации нацпроектов. Об этом в среду, 25 декабря, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Практический нужен результат от этой работы, иначе грош цена всему, что мы делаем. Я хочу вас нацелить на этот практический результат», — цитирует его ТАСС.
Глава государства отметил, что нормативная база, создание инфраструктуры и т.д. — это лишь инструмент достижения конечной цели, которая заключается в улучшении реального состояния дел.
Ранее в этот день Путин заявил, что российские власти не будут корректировать целевые показатели по нацпроектам. Глава государства отметил, что некоторые сотрудники органов на местах «не привыкли так работать» и что раньше практики нацпроектов не существовало в принципе. Именно поэтому начали поступать предложения по корректировке целевых показателей.
25 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о том, что реализация национальных проектов вошла в нормальный график. По словам председателя правительства, в 2019 году начался сложный процесс преобразования экономики и социальной сферы, а также работа по национальным приоритетам и целям.
19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции Путин заявил, что абсолютное большинство целей, запланированных по нацпроектам на 2019 год, уже достигнуты. Кроме того, глава государства выступил против пересмотра целевых показателей нацпроектов и добавил, что персональную ответственность за их достижение надо усиливать.
12 декабря стало известно о том, что на реализацию программ национального развития до 2024 года будет потрачено на 368 млрд рублей больше, чем планировалось. Больше всего за этот период вырастет финансирование «Демографии» — на 279 млрд рублей. Единственная из программ, затраты по которой сокращаются, — «Экология». За три года на ней сэкономят 7 млрд рублей.
В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом устанавливается и утверждается 13 нацпроектов России по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

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