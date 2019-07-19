Путин потребовал от властей не допускать хамства по отношению к населению

Президент России Владимир Путин потребовал от властей не допускать хамства и чванства по отношению к населению. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает «РИА Новости».

«Я думаю, что не открою никакой новой истины, если скажу, что главная цель любой власти, любого уровня власти — и муниципального, и регионального, и федерального — заключается в том, чтобы создать для людей достойные условия для жизни, особенно если люди попали в такую сложную ситуацию, как сейчас здесь, в регионе, где мы находимся», — сказал глава государства на совещании по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Путин добавил, что к его удивлению люди продолжают сталкиваться с хамством и чванством, и призвал относится к населению с уважением и пониманием.

19 июля Путин второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область, серьезно пострадавшую в результате наводнения. До этого глава государства посещал регион 29 июня. Тогда он поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению жителей региона всем необходимым и незамедлительно начать выплаты компенсаций.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.