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Путин потребовал от Минтруда ответов на вопросы о пенсиях: "Как отлажен процесс?"
06 января 2021, 11:10 • 88 • Политика
Владимир Путин потребовал от Минтруда ответов на вопросы об индексации пенсий в 2021 году: "Как отлажен сам процесс?". Президент РФ поручил Антону Котякову подготовить отчёт о порядке и качестве выполнения данного плана.
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания по социальным вопросам упомянул о планах по индексации пенсий в 2021 году.
Он заметил, что размер выплат должен увеличиться на 6,3 процента, что превышает показатель инфляции. Глава государства подчеркнул, что в бюджете уже предусмотрены средства на реализацию данной программы.
Путин поручил руководителю Минтруда России Антону Котякову отчитаться о порядке и качестве выполнения данного плана. Кроме того, он выразил надежду, что данный процесс пройдёт без каких-либо сбоев.
Также лидер РФ попросил министра труда и соцзащиты подготовить доклад о том, как была организована и претворена в жизнь программа по выдаче семьям пособий в 5 тыс. рублей на ребёнка младше 7 лет.
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