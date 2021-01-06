Путин потребовал от Минтруда ответов на вопросы о пенсиях: "Как отлажен процесс?"

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания по социальным вопросам упомянул о планах по индексации пенсий в 2021 году.

Он заметил, что размер выплат должен увеличиться на 6,3 процента, что превышает показатель инфляции. Глава государства подчеркнул, что в бюджете уже предусмотрены средства на реализацию данной программы.

Как отлажен сам процесс такой индексации? - обратился президент к министрам.

Путин поручил руководителю Минтруда России Антону Котякову отчитаться о порядке и качестве выполнения данного плана. Кроме того, он выразил надежду, что данный процесс пройдёт без каких-либо сбоев.

Также лидер РФ попросил министра труда и соцзащиты подготовить доклад о том, как была организована и претворена в жизнь программа по выдаче семьям пособий в 5 тыс. рублей на ребёнка младше 7 лет.