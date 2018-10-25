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Путин потребовал от министров больших усилий при реализации нацпроектов

25 октября 2018, 04:24  •  22 • Политика
Президент Владимир Путин призвал членов правительства и других чиновников «не засыпать на ходу» и «не работать, как обычно» при выполнении важных национальных проектов.
Владимир Путин призвал членов кабинета министров более ответственно относиться к работе над национальными проектами. Эти проекты, отметил глава государства, призваны объединить и мобилизовать граждан всей страны для достижения результатов.
Только логично, если отвечающие за них министры также будут осознавать, над сколь важными задачами работают. От эффективности выполнения и результативности нацпроектов зависит благосостояние российских граждан, отметил Путин.
Также, подчеркнул президент, от них зависит «без всякого преувеличения, будущее нашей страны, будущее России». Чиновникам, таким образом, не следует «спать на ходу», пояснил глава государства.
«Мы обязаны осуществить намеченные планы. Я хочу, чтобы все это хорошо понимали и были готовы к сложной, напряженной работе», - заключил Владимир Путин.
Свою позицию по вопросам нацпроектов президент России обозначил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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