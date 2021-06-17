Путин потребовал от чиновников "кожей чувствовать" проблемы людей

17 июня президент Владимир Путин проводит совещание с выпускниками управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Президент России Владимир Путин дал совет чиновникам во время видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Он сказал, что важно не только слышать и понимать людей, но и чувствовать их потребности и проблемы.

"Чтобы быть эффективным управленцем, нужно кожей чувствовать проблемы людей и принимать как свои собственные, чувствовать их сердцем и душой", - сказал президент России.

Также он сказал, что "государственная служба это, прежде всего, именно служение - гражданам, обществу, стране".

"Уверен, именно так вы и видите свою задачу", - добавил Путин.