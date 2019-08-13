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Путин потребовал к 2024 году сделать все стадионы чемпионата мира прибыльными

13 августа 2019, 21:39  •  21 • В мире
Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы в ближайшие годы все стадионы чемпионата мира - 2018 получили своих хозяев и стали приносить деньги.
Президент России Владимир Путин собирается сохранить наследие, доставшееся стране после чемпионата мира по футболу. Глава государства распорядился сделать самоокупаемыми все стадионы, которые были задействованы во время первенства.
Для этого президент сделал специальное поручение, которое было сформировано по итогам совместного заседания Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018». Основное поручение, которое дал Владимир Путин, заключается в том, что регионы, в которых проходили матчи чемпионата, должны вывести стадионы на самоокупаемость к 2024 году.
Пока, отметим, такой реальной возможностью обладают только «Зенит» и «Спартак». Для этого регионам надо провести работу и отработать механизмы передачи профессиональным футбольным клубам стадионов.
Еще одно важное поручение президента - это разработка и утверждение комплекса мероприятий по развитию туризма в городах - организаторах чемпионата. Наконец, Владимир Путин поручил продолжить деятельность центров по управлению пассажирскими перевозками, которые действовали во время чемпионата мира.

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