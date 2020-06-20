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Путин потребовал "додавить" коронавирус в России

20 июня 2020, 18:00  •  34 • Политика
Основные тезисы обращения российского президента к врачам
В субботу 20 июня российский лидер встретился с медицинскими работниками, которые боролись с распространением коронавирусной инфекции.
Владимир Путин поблагодарил врачей за труд, отметив, что они выполняют свой долг в период пандемии с мужеством. Президент заявил, что благодаря их работе количество погибших от инфекции удалось сократить до минимума. Он назвал врачей героями.
Глава отметил и успехи молодых специалистов, которые еще не закончили обучение, в борьбе с распространением болезни.
"Считаю необходимым поощрить таких молодых людей, ваших коллег, и прошу правительство предложить здесь конкретные механизмы, включая льготы и преференции при продолжении дальнейшей учебы по специальности", – приводит слова Путина РИА "Новости".
По словам Путина, выплаты за особые условия труда, которые он пообещал медикам за борьбу с COVID-19, не будут облагаться налогом. Надбавки за работу с коронавирусными больными сохраняться в июле и августе.
Путин сообщил, что эпидемия инфекции в России отступает. Он выразил надежду, что в ближайшее время российские специалисты разработают вакцину от коронавируса.
Глава России отметил, что в других регионах страны следует "додавить" коронавирусную инфекцию, при этом опираясь на московский опыт.
Российский лидер рассказал в ответ на вопрос главврача Псковской больнице о нехватке мест в инфекционном отделении, что взял вопрос о строительстве больницы в Пскове на личный контроль.
Накануне в пятницу Владимир Путин во время совещания отчитал власти Норильска из-за аварии с розливом топлива.

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