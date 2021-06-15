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Путин поторгуется с Байденом. Заплатит Китай
15 июня 2021, 21:15 • 53 • Политика
Перед саммитом президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC News. Репортёр попытался задать главе государства целый ряд «неудобных» вопросов от "подавления инакомыслия" до предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом и кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву. Западные СМИ уже успели внимательно изучить ответы Путина. Как они их восприняли?
"Красные линии" стали чётче
"Красные линии" Владимира Путина – это уже настоящий мем на Западе. Этот термин эксплуатируется в СМИ уже практически как синоним всего, что принято ассоциировать с неугодной Западу позицией России по целому ряду вопросов. Американское деловое издание Wall Street Journal обращает внимание, что Путин в ходе интервью американскому телеканалу фактически подтвердил намерение жёстко отстаивать "красные линии" России на встрече с Джо Байденом.
- пишет газета.
Фото: скриншот сайта wsj.com
Британское издание Financial Times указало, что Путин признал беспрецедентную деградацию отношений между Россией и США, с чем также согласен и Джо Байден. В то же время британские журналисты не забыли похвалить американского лидера – он намерен "искать точки соприкосновения".
- сказано в статье.
Фото: скриншот сайта ft.com
Дальше всех в своём анализе зашло американское агентство Bloomberg, которое устами своего обозревателя Хэла Брэндса заявило о том, что Путин в интервью NBC подтвердил своё намерение и дальше обострять отношения с США, чтобы извлекать из этого политическую выгоду и черпать тем самым поддержку внутри России.
- утверждает автор.
Фото: скриншот сайта bloomberg.com
По его мнению, сам тон Путина в интервью свидетельствует якобы о его желании жёстко обменяться противоречиями с Байденом, заверить жителей России в неизменности позиции Кремля и привлечь внимание к "неправоте" США.
- считает обозреватель Bloomberg.
Сейчас Путин, продолжает автор, будет лишь обострять противоречия. Вернувшись на пост президента России в 2012 году, он сделал ставку на "демонстрацию глобального могущества России и атмосферу напряженности с иностранными врагами", чтобы "получить поддержку своему режиму".
Вывод: Путин якобы стремится "сделать Россию достаточно устойчивой угрозой для США", чтобы "Вашингтон в конечном итоге вынужден был признать сферу влияния России".
Не забыли про кибератаки
Американское издание Washington Post пишет о жёсткой реакции Путина на вопрос репортёра NBC Кира Симмонса о причастности России к кибератакам США. Президент России указал, что журналист говорит о "вине" Москвы так, будто бы она уже доказана, хотя на самом деле это не так.
- приводит издание слова Путина.
Фото: скриншот сайта washingtonpost.com
Газета, между тем, попыталась косвенно подтвердить правоту журналиста, задавшего этот вопрос. Так, следом за ответом Путина, издание привело заявление американской корпорации Microsoft. Она сообщила, что в мае подверглась хакерской атаке, к которой, как считают в компании, причастная Служба внешней разведки России.
Немецкое издание Welt, между тем, обратило внимание на то, про что забыли многие американские СМИ. Путин предложил США обсудить сотрудничество в киберпространстве.
- пишет издание, указывая, что Вашингтон ещё ни разу не соглашался на такое взаимодействие.
Фото: скриншот сайта welt.de
"Он убьёт Навального"
Разумеется, западные СМИ проявили большой интерес к теме заключения в России "оппонента Кремля" Алексея Навального. Путин в интервью NBC сказал, что он не может отвечать за вопросы содержания оппозиционера или его освобождения. Такие вопросы в России находятся в компетенции судов, напомнил он американскому журналисту. Британское издание Guardian, тем не менее, превратно истолковало слова президента России:
Фото: скриншот сайта theguardian.com
И правда, американцы и британцы настолько уверены в том, что "путинский режим" может в России абсолютно всё, может "казнить и миловать", "сажать и выпускать" кого угодно, что и вопрос был задан именно так – может ли президент России лично "гарантировать жизнь" одному из граждан России, получивших тюремный срок. Вопрос, конечно, совершенно абсурдный.
- написала газета Washington Post.
Газета отметила, что Путин в интервью NBC привёл в пример протесты на Капитолии в США 6 января, когда сотни митингующих ворвались в здание Конгресса, за что были привлечены к ответственности.
- написала газета.
Bloomberg добавляет, что Байден, вероятно, будет оказывать давление на Путина из-за его усилий по "подавлению политических оппонентов", включая Навального. Президент России отметил также, что американцы подавляли протесты настолько жёстко, что это привело к жертвам.
Фото: скриншот сайта bloomberg.com
- отметило агентство.
"Убийца без души"
Отдельно СМИ смаковали реакцию Путина на вопрос, как он относится к заявлениям Байдена об "убийце" и том, что "у него нет души". Guardian пишет, что Путина вопрос нисколько не смутил и не задел.
- приводит газета слова Путина.
Фото: скриншот сайта theguardian.com
Издание отметило, что Путин сослался на плохую память, когда журналист попросил его вспомнить заявление Байдена об "отсутствии души" у президента России. Газета удивилась хладнокровной реакции Путина на такие резкие и порой даже хамские вопросы, которые позволил себе задать американский журналист.
Конечно, западные СМИ не отступили от своей традиции критиковать Путина даже тогда, когда его вынудили отвечать на провокационные вопросы. Ведь журналист NBC "бросался" в Путина обвинениями в кибератаках ("зачем вы это делаете?") или спрашивал напрямую – "вы убийца?". Можно сказать, что западные СМИ ожидали от интервью Путина большего. Они хотели, чтобы перед встречей с Байденом президент России вышел из себя, сорвался на критику или даже перешёл на личности в ответ на обвинения в политических убийствах. Тогда мы бы увидели совсем другие заголовки. Но не случилось.
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