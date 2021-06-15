Путин поторгуется с Байденом. Заплатит Китай

Перед саммитом президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC News. Репортёр попытался задать главе государства целый ряд «неудобных» вопросов от "подавления инакомыслия" до предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом и кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву. Западные СМИ уже успели внимательно изучить ответы Путина. Как они их восприняли?

"Красные линии" стали чётче

"Красные линии" Владимира Путина – это уже настоящий мем на Западе. Этот термин эксплуатируется в СМИ уже практически как синоним всего, что принято ассоциировать с неугодной Западу позицией России по целому ряду вопросов. Американское деловое издание Wall Street Journal обращает внимание, что Путин в ходе интервью американскому телеканалу фактически подтвердил намерение жёстко отстаивать "красные линии" России на встрече с Джо Байденом.

На саммите Путин ещё раз подчеркнёт "красные линии", которые, как настаивает Россия, нельзя переходить. К ним относятся любое приглашение Украине присоединиться к НАТО, размещение вооружённых сил и баз США на Украине, попустительство попыткам Киева вернуть Крымский полуостров, аннексированный Москвой в 2014 году, или насильственное восстановление контроля (Киевом) над восточным регионом Донбассом, который в настоящее время находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов,

- пишет газета.

Фото: скриншот сайта wsj.com

Британское издание Financial Times указало, что Путин признал беспрецедентную деградацию отношений между Россией и США, с чем также согласен и Джо Байден. В то же время британские журналисты не забыли похвалить американского лидера – он намерен "искать точки соприкосновения".

Путин сказал NBC News в интервью, которое вышло в эфир в пятницу, что отношения между США и Россией достигли "самой низкой точки за последние годы". В воскресенье Байден сказал, что согласен с этой характеристикой, но он также указал области, в которых, по его мнению, две страны могут работать вместе,

- сказано в статье.

Фото: скриншот сайта ft.com

Дальше всех в своём анализе зашло американское агентство Bloomberg, которое устами своего обозревателя Хэла Брэндса заявило о том, что Путин в интервью NBC подтвердил своё намерение и дальше обострять отношения с США, чтобы извлекать из этого политическую выгоду и черпать тем самым поддержку внутри России.

Путину нужна конфронтация с Западом по внутренним причинам. Он считает, что может использовать неизбежное повышенное внимание Америки к Китаю, чтобы поднять цену, которую Байден должен заплатить за достойные отношения с Москвой,

- утверждает автор.

Фото: скриншот сайта bloomberg.com

По его мнению, сам тон Путина в интервью свидетельствует якобы о его желании жёстко обменяться противоречиями с Байденом, заверить жителей России в неизменности позиции Кремля и привлечь внимание к "неправоте" США.

Одна из причин - внутренняя политика. У Путина мало источников легитимности, кроме национализма. "Социальный договор", который он предлагал русским до 2008 года - политическая покорность в обмен на процветание, подпитываемое углеводородами, - рассыпался из-за глобального финансового кризиса и связанного с ним падения цен на нефть,

- считает обозреватель Bloomberg.

Сейчас Путин, продолжает автор, будет лишь обострять противоречия. Вернувшись на пост президента России в 2012 году, он сделал ставку на "демонстрацию глобального могущества России и атмосферу напряженности с иностранными врагами", чтобы "получить поддержку своему режиму".

Вывод: Путин якобы стремится "сделать Россию достаточно устойчивой угрозой для США", чтобы "Вашингтон в конечном итоге вынужден был признать сферу влияния России".

Не забыли про кибератаки

Американское издание Washington Post пишет о жёсткой реакции Путина на вопрос репортёра NBC Кира Симмонса о причастности России к кибератакам США. Президент России указал, что журналист говорит о "вине" Москвы так, будто бы она уже доказана, хотя на самом деле это не так.

Где доказательства? Где улики? Это превращается в фарс. Нас обвиняли в совершенно разных вещах – вмешательстве в выборы, кибератаках и так далее. И ни разу, ни разу они не потрудились предоставить какие-либо доказательства или улики. Это просто необоснованные обвинения,

- приводит издание слова Путина.

Фото: скриншот сайта washingtonpost.com

Газета, между тем, попыталась косвенно подтвердить правоту журналиста, задавшего этот вопрос. Так, следом за ответом Путина, издание привело заявление американской корпорации Microsoft. Она сообщила, что в мае подверглась хакерской атаке, к которой, как считают в компании, причастная Служба внешней разведки России.

Немецкое издание Welt, между тем, обратило внимание на то, про что забыли многие американские СМИ. Путин предложил США обсудить сотрудничество в киберпространстве.

В интервью Путин снова предложил сотрудничество с США по вопросам кибербезопасности. "Мы очень надеемся, что мы сможем начать этот процесс с нашими американскими партнёрами", - сказал он,

- пишет издание, указывая, что Вашингтон ещё ни разу не соглашался на такое взаимодействие.

Фото: скриншот сайта welt.de

"Он убьёт Навального"

Разумеется, западные СМИ проявили большой интерес к теме заключения в России "оппонента Кремля" Алексея Навального. Путин в интервью NBC сказал, что он не может отвечать за вопросы содержания оппозиционера или его освобождения. Такие вопросы в России находятся в компетенции судов, напомнил он американскому журналисту. Британское издание Guardian, тем не менее, превратно истолковало слова президента России:

Владимир Путин отказался дать какие-либо гарантии того, что лидер оппозиции Алексей Навальный выйдет из тюрьмы живым <…>. Путин постоянно избегал называть имя Навального, заменив его словосочетанием "этот человек".

Фото: скриншот сайта theguardian.com

И правда, американцы и британцы настолько уверены в том, что "путинский режим" может в России абсолютно всё, может "казнить и миловать", "сажать и выпускать" кого угодно, что и вопрос был задан именно так – может ли президент России лично "гарантировать жизнь" одному из граждан России, получивших тюремный срок. Вопрос, конечно, совершенно абсурдный.

Байден потребовал передышки после упоминания о Трампе Путин, вероятно, подвергнется резкой критике со стороны Байдена на их встрече в Женеве за действия, направленные против политических оппонентов в России, в частности, за заключение в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального, задержание тысяч демонстрантов, протестующих против его ареста, и признание организаций Навального экстремистскими,

- написала газета Washington Post.

Газета отметила, что Путин в интервью NBC привёл в пример протесты на Капитолии в США 6 января, когда сотни митингующих ворвались в здание Конгресса, за что были привлечены к ответственности.

Он указал на беспорядки в Вашингтоне 6 января, когда протестующие штурмовали Капитолий, чтобы попытаться остановить подсчёт голосов выборщиков, готовых подтвердить победу Байдена на выборах над Дональдом Трампом. "Вы знаете, что у вас 450 человек арестованы после захода в Конгресс? И они пришли не для того, чтобы украсть там ноутбук, они пришли с политическими требованиями,

- написала газета.

Bloomberg добавляет, что Байден, вероятно, будет оказывать давление на Путина из-за его усилий по "подавлению политических оппонентов", включая Навального. Президент России отметил также, что американцы подавляли протесты настолько жёстко, что это привело к жертвам.

Фото: скриншот сайта bloomberg.com

Вы приказали убить женщину, которая вошла в Конгресс и была застрелена полицейским?", - сказал Путин, имея в виду Эшли Бэббит, которую застрелил офицер полиции Капитолия когда она пыталась проникнуть в здание,

- отметило агентство.

"Убийца без души"

Отдельно СМИ смаковали реакцию Путина на вопрос, как он относится к заявлениям Байдена об "убийце" и том, что "у него нет души". Guardian пишет, что Путина вопрос нисколько не смутил и не задел.

Меня это нисколько не беспокоит. Такой дискурс является частью политической культуры США, где он считается нормальным. Кстати, у нас это не считается нормальным,

- приводит газета слова Путина.

Фото: скриншот сайта theguardian.com

Издание отметило, что Путин сослался на плохую память, когда журналист попросил его вспомнить заявление Байдена об "отсутствии души" у президента России. Газета удивилась хладнокровной реакции Путина на такие резкие и порой даже хамские вопросы, которые позволил себе задать американский журналист.

Конечно, западные СМИ не отступили от своей традиции критиковать Путина даже тогда, когда его вынудили отвечать на провокационные вопросы. Ведь журналист NBC "бросался" в Путина обвинениями в кибератаках ("зачем вы это делаете?") или спрашивал напрямую – "вы убийца?". Можно сказать, что западные СМИ ожидали от интервью Путина большего. Они хотели, чтобы перед встречей с Байденом президент России вышел из себя, сорвался на критику или даже перешёл на личности в ответ на обвинения в политических убийствах. Тогда мы бы увидели совсем другие заголовки. Но не случилось.