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Путин постучал кулаком по плану Мишустина

02 июня 2020, 16:20  •  117 • В России

ПЛАН В ЧЕТЫРЕХ ЧАСТЯХ

План восстановления экономики страны, который во вторник представил Владимиру Путину Михаил Мишустин, представлял собой две толстых брошюры в черной обложке и еще две более толстых подшивки статистических выкладок и таблиц.

- Работа проделана большая, - постучал кулаком по этим документам у себя на столе президент. - Не только по объему, но и по качеству.

Накануне этот план был представлен в администрацию президента, и глава государства уже ознакомился с ним.

- Стратегическая задача такого общенационального плана действий – не только стабилизировать ситуацию, но, самое главное, поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе выхода, - заявил Путин. - Нужно добиться и долгосрочных структурных изменений в российской экономике.

Во время доклада премьера Путин несколько раз брал в руки брошюры, изучали их, и было видно, что сделанным он доволен.Фото: REUTERS

ЧТО В ПЛАНЕ МИШУСТИНА

- Общая стоимость оценивается примерно в 5 трлн рублей.

- Рассчитан на два года - с июня 2020 по декабрь 2021 года.

- Содержит около 500 конкретных мероприятий.

- Должен добиться устойчивого роста реальных денежных доходов населения, снижения безработицы до уровня не более 5%, выхода на траекторию устойчивого роста ВВП на уровне не менее 2,5 % в год.

- План разбит на три этапа: «стадия адаптации» (июнь-сентябрь 2020 года) с прекращением падения экономики, «стадия восстановления» (октябрь 2020 - июнь 2021 года) с обеспечением восстановительного роста экономики и доходов граждан, и «стадия активного роста» (июль-декабрь 2021 года).

План восстановления экономики страны, который во вторник представил Владимиру Путину Михаил Мишустин, представлял собой две толстых брошюры в черной обложке и еще две более толстых подшивки статистических выкладок и таблиц.Фото: REUTERS

ПАРА НЕДЕЛЬ НА ЗАВЕРШЕНИЕ

Во время доклада премьера Путин несколько раз брал в руки брошюры, изучали их, и было видно, что сделанным он доволен.

- Безусловно, это очень хорошая база для принятия окончательных решений, - констатировал президент. - Сделаем это в ближайшее время. Думаю, пара недель вам потребуется.

План восстановления экономики предполагает три этапа, сообщил Мишустин Путину.

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