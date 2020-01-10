Путин постоял у башни, с которой спустится Иисус

Прилетев два года назад в Сирию, Владимир Путин приземлился на российской военной базе. Потом он с восхищением хвалил работу сопровождавших его самолет российских истребителей. Рассказывал, как они прикрывали президентский самолет во время посадки - в самый опасный момент, как уравнивали скорости своих мощнейших машин с гражданским лайнером.

В этот раз, прилетев в Сирию в Рождество, президент России просто приземлился в аэропорту Дамаска. Том самом, который еще совсем недавно чуть ли ежедневно фигурировал в новостях об обстрелах террористов. Истребители тоже были, но в полете и скорее как почетный эскорт, чем как прикрытие.

Встреча Путина и Асада в Дамаске.

А потом вдруг выяснилось, что по Дамаску запросто можно гулять не только Башару Асаду, для которого это обыденность, но и Владимиру Путину. Человеку, безопасность которого должна быть обеспеченна сто процентов в любой момент. Таких людей в мире можно пересчитать по пальцам одной руки, и им никто не позволит рисковать.

И тем не менее Путин по сирийской столице гулял. За наступивший почти во всей Сирии мир он сказал спасибо российским военным, которых поздравил с Новым годом и Рождеством.

Вместе с Асадом Путин зашел в церковь Святой Девы Марии, построенную еще во II веке, старейший христианский храм в Сирии, а может быть и в мире. А там спасибо говорили уже ему.

- Если бы не помощь российских военных, сейчас на месте храма вполне мог бы сидеть лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади или какой-либо другой главарь боевиков, - признал очевидное патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х. - Хотя в Сирии и христиане, и мусульмане мирно живут много тысячелетий.

Рождество в Сирии: Путин и Асад на богослужении в старейшем православном храме Дамаска, соборе Святой Девы Марии.Дмитрий СМИРНОВ

При этом вместе с российским президентом рождественские свечи в церкви ставил и Башар Асад, по вероисповеданию вообще алавит.

Владимир Путин в Дамаске посетил старейший христианский храм.Вместе с Асадом Путин зашел в церковь Святой Девы Марии, построенную еще во II веке

Из христианского храма Путин поехал в мечеть Омейядов - одну из крупнейших и старейших в мире. Где директор музея мечети вместе с Асадом показали ему святыни, сразу и не поймешь - чьи? Например, нетленную голову Иоанна Крестителя, почитаемую и христианами, и мусульманами.

И это был символ того, насколько в Сирии все переплелось. В арамейскую эру, то есть задолго до христианства и ислама - на месте мечети был храм Хадада, потом при римлянах - храм Юпитера, потом христианская церковь, где и хранилась голова Крестителя, которую случайно нашли при строительстве мечети на месте развалин церкви.

Собственно, один из минаретов мечети Омейядов носит имя Иисуса, ведь согласно пророчеству перед Страшным судом именно с этой башни Христос спустится на землю. Поэтому до сих пор перед ней каждый день стелют новый ковер, чтобы спасителю было куда ступить, когда он вернется.

Церкви Путин подарил икону Богородицы, мечети - коран XVII века.

Россия принесла Сирии мир.

Президент Сирии Башар Асад проводил Владимира Путина в аэропорту Дамаска.

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