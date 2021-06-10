Путин поставил Запад перед фактом: "Дальше не пройдёте"

Путин заявил, что гарантий невступления Украины в НАТО нет. "Путин ведь западных партнёров не столько предостерёг, сколько поставил перед фактом: довольно. Дальше вы не пройдёте", - считает военкор Александр Коц.

Президент России Владимир Путин заявил, что не разделяет позицию тех, кто смеётся над возможностью вступления Украины в НАТО. Слова главы государства прокомментировал военкор Александр Коц.

По его мнению, стремление стран бывшего соцлагеря вступить в НАТО - это уже какой-то синдром лимитрофа, привыкший, что есть большой и сильный опекун, который защитит тебя от всех напастей. Однако этот синдром на корню убивает любой росток самостоятельности. Потому что, когда на территории государства находятся войска чужой страны, это государство автоматически теряет часть суверенитета.

Военкор подчеркнул, что вся суть расширения НАТО заключается в том, чтобы возвести вокруг России буфер для гипотетического военного конфликта на чужой территории. Поэтому совершенно не понятно, чему так радуются украинские эксперты, когда говорят об учениях НАТО с участием Украины.

И своим вчерашним заявлением по поводу "красных линий" Владимир Путин ведь западных партнёров не столько предостерёг, сколько поставил перед фактом: довольно. Дальше вы не пройдёте,

- сказал Александр Коц.

Он добавил, что на Украине ещё не поняли, что Россия пытается спасти эту страну от печальной участи. Даже если для этого придётся действовать жёстко, подчеркнул военкор в комментарии для RT.