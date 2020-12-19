Путин поставил Запад на место: Немецкий политолог о жёстком ответе президента России

Жёсткий ответ президента России Владимира Путина на вопрос журналиста BBC Стива Розенберга стал одним из наиболее запоминающихся моментов пресс-конференции. Слова российского лидера и реакцию на них объяснил немецкий политолог Владимир Сергиенко.

Речь идёт о вопросе британского репортёра о том, чувствует ли Путин личную ответственность за обострение отношений между Россией и Западом. В ответ глава государства не только без прикрас указал, что происходит на самом деле, но и призвал самого журналиста к ответу, и тот сбежал из студии.

Президент России весьма жёстко и эффективно сумел поставить коллективный Запад на место. Ответив на поставленный британцем вопрос, он отчётливо продемонстрировал разницу между суверенной Россией, проводящей независимую политику, и склеенной англосаксонской парадигмой "массой", комментирует ответ Путина немецкий политолог.

В частности, президент России указал, как страны Запада, прикрываясь высокими идеалами, занимаются продвижением собственных политических целей. И при всём при этом они ещё и не терпят никаких возражений со стороны тех, кто не разделяет их геополитические амбиции.

"Он (Стив Розенберг) чётко обозначил: Мы белые и пушистые, мы Запад. И Путин жёстко ответил: "Тсс, белые и пушистые здесь только мы. А вы…" И две фразы с объяснением, какие и почему", - цитирует Nation News слова немецкого политолога.

Напомним, что после ответа британскому журналисту Путин задал встречный вопрос. Он поинтересовался, почему в Великобритании после всех обвинений в адрес России до сих пор не привели доказательств применения Москвой химического оружия. Журналист заявил, что не уполномочен отвечать, и сбежал из зала.