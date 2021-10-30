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Путин поставил ВОЗ и страны G20 перед фактом о вакцинации

30 октября 2021, 16:05  •  79 • Политика
Во время своего выступления на саммите G20 президент России Владимир Путин поставил участников "Большой двадцатки" перед фактом необходимости проработать вопрос о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации. Он также отметил, что ВОЗ должна ускорить вопрос принятия решений по безопасности вакцин от коронавируса.
Тема коронавируса и вакцинации ожидаемо стала одной из ключевых на проходящем саммите "Большой двадцатки". Президент России Владимир Путин принял в нём участие по видеосвязи и также поднял этот вопрос.
В частности, глава государства предложил странам G20 взаимно признать вакцинные сертификаты от коронавируса. Причём сделать это в "кратчайшие сроки".
"По мнению экспертов, коронавирус ещё долго будет представлять опасность, - напомнил всем присутствующим Владимир Путин. - А с учётом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин".
Кроме того, Путин заострил внимание и на ещё одном важном для России моменте с вакцинацией, поставив ВОЗ перед фактом необходимости ускорить вопрос о принятии решений по безопасности вакцин от коронавируса.
И чем быстрее это будет сделано, тем, как подчёркивает глава государства, быстрее пойдёт восстановление. Он напомнил о том, что наша вакцина "Спутник V" показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19.
"Остро стоит вопрос о том, чтобы ВОЗ ускорила процесс преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности, - высказался президент. - Уверен: чем быстрее всё это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую, активность".
Напомним, европейский регулятор до сих пор не может одобрить к применению в странах Европы нашу вакцину "Спутник V". И это несмотря на то, что в некоторых странах ЕС она уже успешно применяется и показывает свою эффективность. Не всё гладко и со взаимным признанием сертификатов о прививке от коронавируса.
Стоит надеяться, что после слов президента Путина дело сдвинется с мёртвой точки.
К слову, начал свою речь президент с общности подхода России и стран "Большой двадцатки" к борьбе с пандемией коронавируса. И во многом, что касается глобального здравоохранения, мнения и позиция Москвы совпадают с общемировыми.

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