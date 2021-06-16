Путин поставил в тупик американцев: "Сейчас песни начнём петь"

Пресс-конференцию по итогам встречи с президентом США Джо Байденом президент России Владимир Путин завершал, самостоятельно выбирая вопросы в зале. Он не следовал рекомендациям пресс-секретаря и предлагал задать вопрос журналистам как из России, так и из США. Но в тупик поставил именно американцев, сказав: "Синий туман, обман - сейчас песни начнём петь".

Если в первые минуты пресс-конференция проходила в несколько напряжённом ключе, то ближе к завершению журналисты, поняв, что до них очередь могут и не дойти, начали требовать к себе внимания. Тогда президент России Владимир Путин взял роль модератора на себя, даже периодически сажая русских журналистов, чтобы дать слово американским коллегам.

Чтобы привлечь внимание Путина, один из журналистов в зале выкрикнул. Мол, хочу задать вопрос про обман!

Синий туман, обман - сейчас песни начнём петь", - пошутил Путин, отметив, что так если продолжить в таком ключе, "нас не поймут ваши иностранные коллеги".

К слову, ранее фразеологизмы Путина уже не поняли. В интервью NBC звучало несколько устойчивых выражений, которые в США перевести не смогли. Возможно, об этом напомнил президент России, снова поставив в тупик американских журналистов.

Напомним, пресс-конференцию "Первый русский" транслировал в своём эфире, а сейчас в студии мы вместе с экспертами разбираем итоги встречи.