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Путин поставил в тупик американцев: "Сейчас песни начнём петь"
16 июня 2021, 20:10 • 146 • Политика
Пресс-конференцию по итогам встречи с президентом США Джо Байденом президент России Владимир Путин завершал, самостоятельно выбирая вопросы в зале. Он не следовал рекомендациям пресс-секретаря и предлагал задать вопрос журналистам как из России, так и из США. Но в тупик поставил именно американцев, сказав: "Синий туман, обман - сейчас песни начнём петь".
Если в первые минуты пресс-конференция проходила в несколько напряжённом ключе, то ближе к завершению журналисты, поняв, что до них очередь могут и не дойти, начали требовать к себе внимания. Тогда президент России Владимир Путин взял роль модератора на себя, даже периодически сажая русских журналистов, чтобы дать слово американским коллегам.
Чтобы привлечь внимание Путина, один из журналистов в зале выкрикнул. Мол, хочу задать вопрос про обман!
К слову, ранее фразеологизмы Путина уже не поняли. В интервью NBC звучало несколько устойчивых выражений, которые в США перевести не смогли. Возможно, об этом напомнил президент России, снова поставив в тупик американских журналистов.
Напомним, пресс-конференцию "Первый русский" транслировал в своём эфире, а сейчас в студии мы вместе с экспертами разбираем итоги встречи.
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