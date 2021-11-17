Путин поставил условие по ковид-тестированию в России

Глава государства озвучил условие проведения тестов на ковид в России.

Президент России Владимир Путин призвал проводить тестирования на наличие коронавируса в больших объёмах. При этом увеличить следует и скорость тестирования, подчеркнул президент в ходе совещания по развитию генетических технологий.

Как сообщает РИА ФАН, Владимир Путин сделал такой комментарий к докладу главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая отметила, что теперь тесты на ковид будут проходить все заболевшие ОРВИ.

Напомним, за сутки в России диагноз "ковид" подтвердился ещё у 36 626 человек. По-прежнему лидерами по заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.