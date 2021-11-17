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Путин поставил условие по ковид-тестированию в России
17 ноября 2021, 17:35 • 158 • Политика
Глава государства озвучил условие проведения тестов на ковид в России.
Президент России Владимир Путин призвал проводить тестирования на наличие коронавируса в больших объёмах. При этом увеличить следует и скорость тестирования, подчеркнул президент в ходе совещания по развитию генетических технологий.
Как сообщает РИА ФАН, Владимир Путин сделал такой комментарий к докладу главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая отметила, что теперь тесты на ковид будут проходить все заболевшие ОРВИ.
Напомним, за сутки в России диагноз "ковид" подтвердился ещё у 36 626 человек. По-прежнему лидерами по заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
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