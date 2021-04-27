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Путин поставил условие депутатам: Коротко и ясно

27 апреля 2021, 15:25  •  199 • Политика
Президент России Владимир Путин выступил перед депутатами на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге. Президент дал несколько коротких и ясных напутствий депутатам, попросив их быть честными с людьми.
Президент России Владимир Путин призвал депутатов, намеревающихся идти на выборы, избегать популизма. Об этом он заявил в ходе выступления перед Советом законодателей.
Мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе 90-х годов. Обещали всё что ни попадя. Всё подряд! Только бы заручиться поддержкой избирателя,
- напомнил Путин во время выступления перед законодателями в Санкт-Петербурге.
По словам президента России, результатом стало то обстоятельство, что страна "до сих пор не может расхлебаться с некоторыми вопросами".
...Обещать невозможное - это порождать ожидания, которым не суждено быть сбывшимися. Обманывать людей. Сеять недоверие к политической системе страны. Раскачивать её изнутри,
- подчеркнул президент.
Путин обратился к депутатам: "Пожалуйста, не впадайте в ту ситуацию, с которой страна столкнулась в 90-е годы. Будьте ответственными по отношению к людям, честными".
Глава государства также обратился к народным избранникам с предложением "вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов".
"Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия и здесь должна показывать хороший пример другим странам", - отметил президент России.

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