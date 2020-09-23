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Путин поставил ультиматум США: "Рассчитываем на сдержанность..."

23 сентября 2020, 21:05  •  129 • В мире
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН поставил ультиматум США о развёртывании новых ракетных систем. "Рассчитываем на взаимную сдержанность", - указал российский лидер.
Владимир Путин в своём видеообращении на юбилейной сессии ГА ООН рассказал о факторах, которые непосредственным образом влияют на глобальную стабильность. В частности, пояснил российский лидер, первоочередным вопросом, который необходимо срочно решить, является продление Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Совсем скоро, в феврале 2021 года, истекает срок договора. Сейчас ведутся переговоры по поводу продления СНВ-3 между российскими и американскими представителями.
Кроме того, подчеркнул глава государства, важным аспектом является сдержанность в развёртывании новых ракетных систем.
"Рассчитываем на взаимную сдержанность в развёртывании новых ракетных систем", - сделал акцент Путин и добавил, что уже с прошлого года Россия объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и в других регионах мира.
Этот мораторий будет действовать "до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединённые Штаты Америки". Однако, указал Президент РФ, пока на предложение России ни от американских партнёров, ни от их союзников нет ответа.
Путин указал, что именно шаги навстречу по конкретным вопросам стали бы основой "для начала серьёзного, глубокого разговора по всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность".
"Его целью стал бы выход на комплексные договорённости, формирование прочной основы для архитектуры международной безопасности, учитывающей предыдущий опыт в этой сфере и в полной мере отвечающей не только современным, но и перспективным военно-политическим и технологическим реалиям", - заметил он.
Кроме того, Россия предлагает заключить юридически обязывающее соглашение с участием всех ведущих космических держав. Согласно этому документу, существовал бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов, подчеркнул Путин.

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