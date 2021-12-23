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Путин поставил цели. Но кто будет их достигать? Шафран о "крайне странном" решении властей

23 декабря 2021, 18:15  •  52 • Политика
Владимир Путин в ходе пресс-конференции поставил цели на будущее. Анна Шафран, однако, задалась вопросом - кто будет их достигать? Она напомнила о "крайне странном" решении властей, которое может подорвать планы президента по развитию России.
Прошла традиционная ежегодная пресс-конференция президента России. Владимир Путин рассказал о развитии страны и поставил цели на будущее, заметила ведущая, журналистка Анна Шафран в программе "Шафран" на Царьграде.
Она, однако, задалась вопросом - кто будет их достигать? Ведущая "Первого русского" напомнила о недавнем, "крайне странном" решении властей. Так, Госдума отложила срок обязательного отказа чиновников от второго гражданства или ВНЖ другой страны до 1 января 2023 года.
Шафран сочла удивительным, что сейчас, в конце 2021 года, когда градус противостояния с США и коллективным Западом уже превысил точку кипения, у нас остаются чиновники, у которых есть паспорт или вид на жительство иных стран.
Она напомнила, что закон о недопустимости зарубежного гражданства для представителей власти был внесён в Государственную думу президентом России в рамках так называемой "национализации элит".
Не может полноценно развиваться государство, которым управляют граждане других стран, если это, конечно, суверенное государство. Это, как мне кажется, аксиома. Иностранцы могут быть в руководстве страны только в одном случае - если речь идёт об оккупации, - подчеркнула журналистка.
Пример другого варианта, когда подобное возможно, - Украина, в правительство которой после переворота 2014 года был направлен "грузинско-литовский десант". Речь идёт о переброске ценных кадров, связанных с американским миллиардером Джорджем Соросом, "из одной американской колонии в другую", пояснила Шафран: "То есть опять-таки - ноль суверенитета".

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