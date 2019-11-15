Путин поставил точку в вопросе встречи с Зеленским: "Незачем бегать на неподготовленные мероприятия"

Встреча президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским до саммита "нормандской четвёрки" не обсуждается. Об этом на пресс-конференции сообщил сам российский лидер.

Он объяснил это тем, что не имеет никакого смысла посещать неподготовленные встречи - ни ему, ни его украинскому коллеге. В Киеве также отвергли вероятность встречи двух лидеров до "нормандского формата".

"О встрече до нормандского формата речи не идёт. Чего ж мы будем суетиться и бегать на неподготовленные встречи", - цитирует президента России медиаэксперт Дмитрий Смиронов.

Напомним, что на встречу российского и украинского лидеров до саммита "нормандской четвёрки" намекнул экс-президент Нурсултан Назарбаев. Однако ни в Москве, ни в Киеве не подтвердили эту возможность.

Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175