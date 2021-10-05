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Путин поставил точку в спорах о цифровых платформах в школах
05 октября 2021, 15:50 • 116 • Политика
Владимир Путин в ходе встречи с учителями поставил точку в вопросе использования цифровых платформ в школах России.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с учителями во вторник, 5 октября, говорил о будущем цифровых платформ, применяемых в сфере образования. Президент уверен, что любые информационные ресурсы, внедряемые в наших школах, должны контролироваться государством:
Следует подумать о регуляции применения любых цифровых платформ, уверен Путин. В том числе прописать такое регулирование можно на уровне закона. Совершенно точно следует внести коррективы в законодательную базу в ближайшем будущем. Затем посмотреть, как этот механизм будет работать, и при необходимости отладить его:
Напомним, цифровые платформы в школах начали внедрять в период пандемии коронавируса. Жалоб поступало немало, в том числе из-за используемого в предлагаемых системах контента. При государственном контроле вредоносный контент можно будет устранять.
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