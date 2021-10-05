Путин поставил точку в спорах о цифровых платформах в школах

Владимир Путин в ходе встречи с учителями поставил точку в вопросе использования цифровых платформ в школах России.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с учителями во вторник, 5 октября, говорил о будущем цифровых платформ, применяемых в сфере образования. Президент уверен, что любые информационные ресурсы, внедряемые в наших школах, должны контролироваться государством:

Это не значит, что там, где они создаются, эти госинформационные ресурсы и платформы соответствующие, их нужно закрыть, зачехлить, что называется, и забыть. Нет! Это значит, что они должны быть поставлены под контроль государства.

Следует подумать о регуляции применения любых цифровых платформ, уверен Путин. В том числе прописать такое регулирование можно на уровне закона. Совершенно точно следует внести коррективы в законодательную базу в ближайшем будущем. Затем посмотреть, как этот механизм будет работать, и при необходимости отладить его:

Можно лицензировать эту деятельность, но точно совершенно, что это всё должно быть под контролем государства, очевидная вещь, прежде всего связанная с обеспечением безопасности.

Напомним, цифровые платформы в школах начали внедрять в период пандемии коронавируса. Жалоб поступало немало, в том числе из-за используемого в предлагаемых системах контента. При государственном контроле вредоносный контент можно будет устранять.