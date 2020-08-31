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Путин поставил точку в спорах о 1 сентября

31 августа 2020, 08:25  •  111 • В мире
Президент России Владимир Путин поставил точку в спорах о начале занятий 1 сентября. Глава государства отметил, что с осени студенты и школьники вернутся к обучению. Правда, нужно будет строго соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.
Президент России Владимир Путин развеял все слухи, которые ходили в интернете о 1 сентября. Появлялась информация, что дети якобы снова вернутся к дистанционному обучению. Владимир Путин заявил, что обучение начнётся в учреждениях образования с 1 сентября. Но с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.
"Решение принято и на региональном уровне, и на правительственном. Ещё раз повторяю: нужно сделать всё для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно", - сказал глава государства.
Президент уточнил, что большая часть занятий будет проходить в очном формате. Однако возможен и более гибкий подход. Часть уроков или пар, возможно, будут проводить дистанционно.
"Но и здесь, я думаю, справедливым является требование специалистов, которое заключается в том, что нужно подходить гибко к учебному процессу. Там, где, допустим, в высших учебных заведениях или в средних учебных заведениях, можно избегать большого скопления людей в одном месте, если можно проводить что-то онлайн, какие-то лекции и так далее без ущерба для качества подготовки, можно это сделать", - сказал президент, отвечая на вопросы в интервью, данном телеканалу "Россия 1".
Ранее появилась ещё и такая информация, что из-за пандемии коронавируса родители больше не смогут попасть в школу, где учатся их дети. Все родительские собрания будут проходить в онлайн-режиме. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Напомним, что в ряде регионов решили в День знаний, 1 сентября, ввести ограничения: где-то линейки проведут лишь для первоклассников и выпускников, в других регионах гарантировали, что праздник состоится на открытом воздухе.

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