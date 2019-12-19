Путин поставил точку в пенсионных скандалах и обещал двойное повышение

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции дважды говорил о пенсионном обеспечении.

Как ранее и писал Царьград, президент заявил, что никаких новых пенсионных реформ в стране не планируется. А в завершение беседы с журналистами добавил, что в следующем году рост пенсий должен составить 6,6 процента. Это вдвое больше, чем инфляция.

Завершая тему пенсий, Путин ещё раз подчеркнул: "Я уже сказал, никаких повышений пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается". А всё, что было сделано ранее, - вопрос решённый и сделанное "пенсионеров никак не затронуло".