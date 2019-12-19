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Путин поставил точку в пенсионных скандалах и обещал двойное повышение

19 декабря 2019, 20:24  •  118 • Политика
Владимир Путин вновь повторил на пресс-конференции, что повышения пенсионного возраста не предвидится. Не будет никаких новых пенсионных реформ - таким образом, скандальные обсуждения темы бессмысленны. В то же время в 2020 году президент обещал повышение пенсии на 6,6% - двойное, если сравнивать с размером инфляции.
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции дважды говорил о пенсионном обеспечении.
Как ранее и писал Царьград, президент заявил, что никаких новых пенсионных реформ в стране не планируется. А в завершение беседы с журналистами добавил, что в следующем году рост пенсий должен составить 6,6 процента. Это вдвое больше, чем инфляция.
Завершая тему пенсий, Путин ещё раз подчеркнул: "Я уже сказал, никаких повышений пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается". А всё, что было сделано ранее, - вопрос решённый и сделанное "пенсионеров никак не затронуло".

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