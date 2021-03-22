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Путин поставил "неуд" ЕС. Названо условие восстановления отношений с Брюсселем
22 марта 2021, 21:25 • 229 • Политика
Президент РФ Владимир Путин поставил "неуд" ЕС, который постоянно осознанно идёт на конфликт с Москвой. Глава государства в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем назвал главное условие восстановления отношений с Брюсселем.
Данная тема стала одной из главных в ходе переговоров, поскольку 25-26 марта власти Евросоюза планируют обсудить проблематику российско-европейских отношений. Путин заметил, что европейские партнёры постоянно создают конфликты, снижая уровень взаимного доверия.
По словам российского лидера, нормальные и деполитизированные отношения между Москвой и Брюсселем могут быть восстановлены только при условии, что Евросоюз проявит к этому интерес.
Стороны также затронули ряд других важных вопросов - использование российской вакцины "Спутник V" в ЕС, урегулирование украинского кризиса и стабилизацию ситуации в Белоруссии.
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