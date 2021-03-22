Путин поставил "неуд" ЕС. Названо условие восстановления отношений с Брюсселем

Президент РФ Владимир Путин поставил "неуд" ЕС, который постоянно осознанно идёт на конфликт с Москвой. Глава государства в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем назвал главное условие восстановления отношений с Брюсселем.

Данная тема стала одной из главных в ходе переговоров, поскольку 25-26 марта власти Евросоюза планируют обсудить проблематику российско-европейских отношений. Путин заметил, что европейские партнёры постоянно создают конфликты, снижая уровень взаимного доверия.

Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-еэсовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнёров, - сообщает пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, нормальные и деполитизированные отношения между Москвой и Брюсселем могут быть восстановлены только при условии, что Евросоюз проявит к этому интерес.

Стороны также затронули ряд других важных вопросов - использование российской вакцины "Спутник V" в ЕС, урегулирование украинского кризиса и стабилизацию ситуации в Белоруссии.