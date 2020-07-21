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Путин поставил перед Россией пять задач

21 июля 2020, 13:25  •  78 • В России

Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года, в котором сформулированы и задачи, и конкретные целевые показатели, по которым будут определяться успех или провал на каждом направлении.

Президент установил пять национальных целей, которые Россия ставит перед собой:

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

б) возможности для самореализации и развития талантов;

в) комфортная и безопасная среда для жизни;

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

д) цифровая трансформация.

Согласно национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» к 2030 году необходимо достичь:

- обеспечение устойчивого роста численности населения,

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет,

- снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года,

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 %,

Национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов»:

- вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

- обеспечение присутствия России в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.

- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью до 15 %.

- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»:

- улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год.

- улучшение качества городской среды в полтора раза.

- обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов.

- создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

- ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое.

Национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:

- обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового.

- обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.

- реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года.

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек.

Национальная цель «Цифровая трансформация»:

- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления.

- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов.

- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интернету, до 97 процентов.

ПАНДЕМИЯ ПОДПРАВИЛА НАЦПРОЕКТЫ

Правительству поручено привести положения этого указа в соответствие с национальными проектами. Многие задачи, которые были сформулированы в нацпроектах, транформировались и были сдвинуты по срокам.

- Мировая конъюнктура из-за пандемии изменилась, из-за были видоизменены и задачи, - пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- По сути, это те направления, которые определят, как наша страна будет развиваться в предстоящие десятилетия, - заявил помощник президента Максим Орешкин, которому поручено курировать эту работу. - Во многом они отражают те изменения в Конституцию, которые были активно поддержаны нашими гражданами 1 июля.

За три ближайших месяца кабинет министров должен представить главе государства единый план по достижению задач, поставленных и в нацпроектах, и в национальных встречах.

Выполнение этих целей должно финансироваться в приоритетном порядке.

- Измененные национальные проекты, как главный инструмент достижения национальных целей, будут представлены для рассмотрения на президентском совете этой осенью, - пояснил Орешкин. - После утверждения контроль со стороны президента за исполнением, за достижением целевых показателей, будет максимальным.

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