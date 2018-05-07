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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поставил перед будущим правительством цели на ближайшие шесть лет. Глава государства продолжил традицию подписания майских указов по аналогии с 11 программными документами, утвержденными им 7 мая 2012 года, после своей прошлой инаугурации. В этот раз спустя четыре часа после вступления в должность он поставил подпись лишь под одним документом, но 19-страничный указ охватывает 12 направлений, и по каждому из них поставлены конкретные целевые показатели.

Указ является логическим продолжением Послания президента Федеральному собранию, с которым Путин выступил 1 марта. Как и в обращении к парламенту, главной задачей правительства в ближайшие шесть лет Путин назвал прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие. Важнейшими целями Путин утвердил обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ, повышение продолжительности жизни до 78 лет, рост реальных доходов и пенсий граждан, а также снижение вдвое уровня бедности. Также кабмин должен добиться улучшения жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, полуторакратного увеличения числа организаций, осуществляющих технологические инновации, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Своим указом глава государства поручил обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции не выше 4%, а также создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Документ предписывает правительству до 1 октября утвердить основные направления своей деятельности на период до 2024 года, в том числе по указанным национальным целям. В тот же срок кабмин должен представить для рассмотрения Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные программы по 12 направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье, дороги, производительность труда, экология, цифровая экономика, предпринимательство, экспорт, наука, культура. При формировании проекта федерального бюджета на эти направления будут предусматриваться в приоритетном порядке как бюджетные ассигнования, так и дополнительные доходы.

Пункты указа конкретизируют показатели, которые правительство должно будет достичь. Например, в части демографии - это полуторакратное увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, создание условий для трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. В области здравоохранения кабмину предстоит, в частности, достичь снижения показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. человек, побороть кадровый дефицит в медицинских организациях первичной медпомощи, охватить всех граждан ежегодными диспансеризациями.

При разработке национального проекта в сфере образования правительство будет исходить из того, что в 2024 году необходимо в числе прочих задач обеспечить вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Отдельное внимание должно быть уделено сфере жилья и городской среды. К 2024 году кабмину необходимо обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том числе посредством ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%. Подтвержден также курс на поэтапный переход от привлечения денежных средств дольщиков к менее рискованным формам финансирования жилищного строительства.

Путин также поручил в ближайшие шесть лет добиться эффективного обращения с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов.

Так же, как и со свалками, правительство будет бороться и с плохими дорогами. К 2024 году кабмину необходимо на 50% увеличить долю региональных трасс, соответствующих всем нормативам, на 10% снизить число перегруженных дорог, вдвое сократить число аварийно-опасных участков, а смертность в ДТП уменьшить в 3,5 раза. Идет речь и о внедрении автоматизированных технологий контроля за соблюдением ПДД и усилении ответственности водителей за нарушение правил.

Путин поручил правительству за шестилетку обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Кабмину предстоит привлекать к участию в этой национальной программе не менее 10 регионов РФ ежегодно и не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий.

Еще одна нацпрограмма предполагает развитие цифровой экономики. Внутренние затраты на ее развитие за счет всех источников должны вырасти не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом. В результате планируется создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств. При этом речь идет и об использовании преимущественно отечественного программного обеспечения госорганами, а также о создании системы правового регулирования цифровой экономики.

Что касается развития малого и среднего предпринимательства, президент распорядился добиваться увеличения численности занятых в сфере МСП до 25 млн. человек. Решения этой задачи предлагается достигать, в частности, через улучшение условий для предпринимательства, упрощение доступа к льготному финансированию, обеспечение благоприятных условий деятельности самозанятыми гражданами через создание нового режима налогообложения, предусматривающего автоматическую передачу информации о продажах в налоговые органы, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы.

В сфере развития международной кооперации и экспорта Путин предписал исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить, в частности, формирование глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, общая доля экспорта которых составит не менее 20% ВВП страны. В стоимостном выражении необходимо достичь объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд в год.

Большое внимание в указе уделено вопросам пространственного развития России. Так, Путин поручил до 1 октября утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Среди поставленных целей - развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" для перевозки грузов, в том числе за счет маршрута "Европа - Западный Китай", увеличения мощностей морских портов РФ, развития Северного морского пути и увеличения грузопотока по нему до 80 млн тонн, сокращения времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности, с Дальнего Востока до западной границы РФ до семи дней, и увеличения объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в четыре раза. Упомянуты и задачи увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в полтора раза, до 180 млн тонн.

Кроме того, Путин предписал развивать транспортные коммуникации между регионами РФ. В частности, поставлена задача расширения сети межрегиональных регулярных пассажирских авиарейсов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних перелетов.

При разработке национального проекта в сфере науки правительство будет исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить присутствие РФ в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно- технологического развития. Кроме того, Россия должна стать привлекательной страной для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей, а внутренние затраты на научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом ВВП должны расти опережающими темпами. За шесть лет предстоит также, в частности, обновить не менее половины приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

Что касается сферы культуры, то особое внимание Путин поручил обратить на необходимость продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра, а также культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек. Предписано, в частности, создавать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры.

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