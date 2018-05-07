Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Опрос: более 60% жителей Украины назвали военные действия в Донбассе главной про...
На Украине готовят план по противодействию «российской агрессии» в Крыму
Новая геополитическая реальность и Пакистан
Подавляющая часть населения Kpыма - пришлые
Главная / Политика

Путин поставил перед будущим правительством цели на ближайшие шесть лет

07 мая 2018, 23:54  •  36 • Политика

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поставил перед будущим правительством цели на ближайшие шесть лет. Глава государства продолжил традицию подписания майских указов по аналогии с 11 программными документами, утвержденными им 7 мая 2012 года, после своей прошлой инаугурации. В этот раз спустя четыре часа после вступления в должность он поставил подпись лишь под одним документом, но 19-страничный указ охватывает 12 направлений, и по каждому из них поставлены конкретные целевые показатели.

Указ является логическим продолжением Послания президента Федеральному собранию, с которым Путин выступил 1 марта. Как и в обращении к парламенту, главной задачей правительства в ближайшие шесть лет Путин назвал прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие. Важнейшими целями Путин утвердил обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ, повышение продолжительности жизни до 78 лет, рост реальных доходов и пенсий граждан, а также снижение вдвое уровня бедности. Также кабмин должен добиться улучшения жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, полуторакратного увеличения числа организаций, осуществляющих технологические инновации, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Своим указом глава государства поручил обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции не выше 4%, а также создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Документ предписывает правительству до 1 октября утвердить основные направления своей деятельности на период до 2024 года, в том числе по указанным национальным целям. В тот же срок кабмин должен представить для рассмотрения Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные программы по 12 направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье, дороги, производительность труда, экология, цифровая экономика, предпринимательство, экспорт, наука, культура. При формировании проекта федерального бюджета на эти направления будут предусматриваться в приоритетном порядке как бюджетные ассигнования, так и дополнительные доходы.

Ключевые цели в социальной сфере

Пункты указа конкретизируют показатели, которые правительство должно будет достичь. Например, в части демографии - это полуторакратное увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, создание условий для трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. В области здравоохранения кабмину предстоит, в частности, достичь снижения показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. человек, побороть кадровый дефицит в медицинских организациях первичной медпомощи, охватить всех граждан ежегодными диспансеризациями.

При разработке национального проекта в сфере образования правительство будет исходить из того, что в 2024 году необходимо в числе прочих задач обеспечить вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Отдельное внимание должно быть уделено сфере жилья и городской среды. К 2024 году кабмину необходимо обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том числе посредством ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%. Подтвержден также курс на поэтапный переход от привлечения денежных средств дольщиков к менее рискованным формам финансирования жилищного строительства.

Путин подписал новый майский указ - о целях развития РФ до 2024 года

Путин также поручил в ближайшие шесть лет добиться эффективного обращения с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов.

Так же, как и со свалками, правительство будет бороться и с плохими дорогами. К 2024 году кабмину необходимо на 50% увеличить долю региональных трасс, соответствующих всем нормативам, на 10% снизить число перегруженных дорог, вдвое сократить число аварийно-опасных участков, а смертность в ДТП уменьшить в 3,5 раза. Идет речь и о внедрении автоматизированных технологий контроля за соблюдением ПДД и усилении ответственности водителей за нарушение правил.

Экономика и "цифра"

Путин поручил правительству за шестилетку обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Кабмину предстоит привлекать к участию в этой национальной программе не менее 10 регионов РФ ежегодно и не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий.

Еще одна нацпрограмма предполагает развитие цифровой экономики. Внутренние затраты на ее развитие за счет всех источников должны вырасти не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом. В результате планируется создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств. При этом речь идет и об использовании преимущественно отечественного программного обеспечения госорганами, а также о создании системы правового регулирования цифровой экономики.

Что касается развития малого и среднего предпринимательства, президент распорядился добиваться увеличения численности занятых в сфере МСП до 25 млн. человек. Решения этой задачи предлагается достигать, в частности, через улучшение условий для предпринимательства, упрощение доступа к льготному финансированию, обеспечение благоприятных условий деятельности самозанятыми гражданами через создание нового режима налогообложения, предусматривающего автоматическую передачу информации о продажах в налоговые органы, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы.

Володин назвал вступление Путина в должность президента новым этапом в развитии РФ

В сфере развития международной кооперации и экспорта Путин предписал исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить, в частности, формирование глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, общая доля экспорта которых составит не менее 20% ВВП страны. В стоимостном выражении необходимо достичь объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд в год.

Инфраструктура и транспорт

Большое внимание в указе уделено вопросам пространственного развития России. Так, Путин поручил до 1 октября утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Среди поставленных целей - развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" для перевозки грузов, в том числе за счет маршрута "Европа - Западный Китай", увеличения мощностей морских портов РФ, развития Северного морского пути и увеличения грузопотока по нему до 80 млн тонн, сокращения времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности, с Дальнего Востока до западной границы РФ до семи дней, и увеличения объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в четыре раза. Упомянуты и задачи увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в полтора раза, до 180 млн тонн.

Кроме того, Путин предписал развивать транспортные коммуникации между регионами РФ. В частности, поставлена задача расширения сети межрегиональных регулярных пассажирских авиарейсов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних перелетов.

Наука и культура

При разработке национального проекта в сфере науки правительство будет исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить присутствие РФ в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно- технологического развития. Кроме того, Россия должна стать привлекательной страной для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей, а внутренние затраты на научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом ВВП должны расти опережающими темпами. За шесть лет предстоит также, в частности, обновить не менее половины приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

Путин в четвертый раз пройдет церемонию инаугурации как президент России

Что касается сферы культуры, то особое внимание Путин поручил обратить на необходимость продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра, а также культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек. Предписано, в частности, создавать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
36
Источник
Похожие новости
07 мая 2018, 14:09
Володин назвал вступление Путина в должность президента новым этапом в развитии РФ
07 мая 2018, 14:09
Правительство России ушло в отставку
07 мая 2018, 04:25
Путин в четвертый раз пройдет церемонию инаугурации как президент России

06 мая 2018, 12:09
Захарова: Иран играет эффективную роль в борьбе с терроризмом в Сирии
07 мая 2018, 17:24
Путин подписал новый майский указ - о целях развития РФ до 2024 года
07 мая 2018, 04:24
Путин: не все пункты майских указов выполнены, но вектор развития задан правильно
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
01 мая 2018, 23:39
«Запад совершил новую атаку на сирийцев»
05 мая 2018, 20:09
Зачем Навальнисты кидали в полицию булыжники
03 мая 2018, 19:24
«А нас-то за що?»: Украина удивлена ответом России на свое морское пиратство
05 мая 2018, 17:24
"Мустафа начал первым"
03 мая 2018, 10:54
Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть США
04 мая 2018, 06:55
Большой переднеазиатский сговор. Причины и цели успешного удара ВВС Израиля по арсеналам 47-й бригады
01 мая 2018, 07:24
«Смотрины» Пашиняна прошли успешно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.