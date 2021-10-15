Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
Главная / Политика

Путин поставил мигрантам в России жёсткое условие

15 октября 2021, 13:15  •  218 • Политика
Президент России Владимир Путин озвучил во время общения с лидерами стран СНГ своё мнение о трудовых мигрантах, работающих в России. Фактически глава государства поставил им жёсткое условие о необходимости знать русский язык и понимать, что такое Россия и её культура.
Довольно объёмную речь приготовил для своих коллег из стран СНГ президент России Владимир Путин. Среди вопросов, который поднял глава государства, была и тема трудовых мигрантов.
Президент отметил, что страны СНГ "многое связывает" - и общая история, и общие духовные корни, и глубокое переплетение культур.
"И конечно же русский язык, который является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ", - особо подчеркнул президент Путин.
Она напомнил присутствующим на заседании о работающих в России мигрантах. Перед последними глава государства поставил жёсткое условие: знать русский язык и понимать,ч то такое есть наша страна, культура нашей страны.
"Как минимум русский язык нужно знать, нужно понимать, что такое Россия, что такое культура России, взаимоотношение между народами России", - высказал своё мнение Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





218
Источник
Похожие новости
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Возврата не будет"
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
15 октября 2021, 03:55
В Госдепе указали Европе, от кого зависит её энергобезопасность: От русских ждут действий
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кремля Зеленскому
15 октября 2021, 08:00
Депутат предостерёг Украину от фатальной ошибки с Крымом: ВСУ не сделают и шагу
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух ш...
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Воз...
15 октября 2021, 02:10
Зеленский похитил человека ради фотографии с Путиным
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
15 октября 2021, 03:55
В Госдепе указали Европе, от кого зависит её энергобезопасность: От русских ждут дейс...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2021, 06:05
"Нельзя отмалчиваться!": Ракетостроитель разоблачил военную хитрость США со спутниками
12 октября 2021, 17:00
Украина и Евросоюз придумали «хитрый план», как заставить Кремль платить им и каяться
10 октября 2021, 17:45
Сумасшествие "за пять минут". Украина дала России шанс "сохранить лицо"
10 октября 2021, 09:35
Запад некому кормить: он ждет спасения от России
14 октября 2021, 01:05
"Будем не против полного присоединения": Латышские читатели попросили взять страну в состав России
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
13 октября 2021, 06:25
Госдеп попытался прогнуть под себя русских дипломатов. Но просчитался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.