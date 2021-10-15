Путин поставил мигрантам в России жёсткое условие

Президент России Владимир Путин озвучил во время общения с лидерами стран СНГ своё мнение о трудовых мигрантах, работающих в России. Фактически глава государства поставил им жёсткое условие о необходимости знать русский язык и понимать, что такое Россия и её культура.

Довольно объёмную речь приготовил для своих коллег из стран СНГ президент России Владимир Путин. Среди вопросов, который поднял глава государства, была и тема трудовых мигрантов.

Президент отметил, что страны СНГ "многое связывает" - и общая история, и общие духовные корни, и глубокое переплетение культур.

"И конечно же русский язык, который является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ", - особо подчеркнул президент Путин.

Она напомнил присутствующим на заседании о работающих в России мигрантах. Перед последними глава государства поставил жёсткое условие: знать русский язык и понимать,ч то такое есть наша страна, культура нашей страны.

"Как минимум русский язык нужно знать, нужно понимать, что такое Россия, что такое культура России, взаимоотношение между народами России", - высказал своё мнение Путин.