|
Путин поставил мигрантам в России жёсткое условие
15 октября 2021, 13:15 • 218 • Политика
Президент России Владимир Путин озвучил во время общения с лидерами стран СНГ своё мнение о трудовых мигрантах, работающих в России. Фактически глава государства поставил им жёсткое условие о необходимости знать русский язык и понимать, что такое Россия и её культура.
Довольно объёмную речь приготовил для своих коллег из стран СНГ президент России Владимир Путин. Среди вопросов, который поднял глава государства, была и тема трудовых мигрантов.
Президент отметил, что страны СНГ "многое связывает" - и общая история, и общие духовные корни, и глубокое переплетение культур.
"И конечно же русский язык, который является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ", - особо подчеркнул президент Путин.
Она напомнил присутствующим на заседании о работающих в России мигрантах. Перед последними глава государства поставил жёсткое условие: знать русский язык и понимать,ч то такое есть наша страна, культура нашей страны.
"Как минимум русский язык нужно знать, нужно понимать, что такое Россия, что такое культура России, взаимоотношение между народами России", - высказал своё мнение Путин.
Подпишитесь на нас
218
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 октября 2021, 06:05
|
12 октября 2021, 17:00
|
10 октября 2021, 17:45
|
10 октября 2021, 09:35
|
14 октября 2021, 01:05
|
12 октября 2021, 01:50
|
13 октября 2021, 06:25