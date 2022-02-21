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Путин поставил Макрону условие по саммиту об Украине: Требование России озвучил Лавров

21 февраля 2022, 18:45  •  210 • Политика
Лавров заявил, что саммиты по Украине должны приносить результаты. Такое условие Путин поставил Макрону после его предложения о встрече по украинскому кризису.
Президент России Владимир Путин поставил главе Франции Эммануэлю Макрону условие по проведению новых саммитов для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
Министр подтвердил, что в ходе воскресных переговоров Макрон действительно поднимал тему проведения встречи на высшем уровне по поводу Украины. В ответ Путин чётко дал понять, что не против саммита, но только при условии, что у этого саммита будет конкретный результат.
Прежде чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат,
- привёл Лавров слова президента России.
Напомним, что ранее стало известно о том, что президент США Джо Байден просил главу Франции договориться с Владимиром Путиным о проведении саммита Россия-США.

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