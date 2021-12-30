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Путин поставил Белый дом в тупик одним звонком

30 декабря 2021, 07:45  •  308 • Политика
Запрос Кремля на телефонные переговоры между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом поставили Белый дом в тупик. В администрации американского лидера уточнили, что речь пойдёт о деэскалации ситуации вокруг Украины с помощью дипломатии. В то же время в Белом доме заявили, что не знают, почему именно Россия запросила этот звонок - до этого звонки запрашивала американская сторона.
Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин сегодня проведёт телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. В Белом доме тем временем обнародовали основные темы, которые предстоит обсудить лидерам.
Так, высокопоставленный представитель Белого дома во время брифинга уточнил, что речь пойдёт о вопросах безопасности и стратегических вопросах, в том числе о стратегической стабильности и Совете Россия - НАТО.
Кроме того, будет поднята и тема дипломатического урегулирования ситуации с Украиной. По информации чиновника, "президент Байден также ясно даст понять в разговоре с президентом Путиным, что мы готовы к дипломатии и дипломатическому пути, но мы также готовы ответить, если Россия продвинется вперёд, продолжив вторжение в Украину". В Белом доме выразили готовность и дальше предоставить Украине свою помощь в защите её территории.
Впрочем, при всей выраженной на словах готовности к диалогу сложилось ощущение, что запрашиваемый звонок Путина поставил Белый дом в тупик. Чиновник не смог сказать, "почему российская сторона запросила этот звонок", но уточнил, что до этого в течение года разговоры запрашивала американская сторона, а теперь Путин попросил позвонить Байдену.

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