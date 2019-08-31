Путин поспорил с Кадыровым, где самая красивая мечеть

В самом начале встречи Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым возникла дискуссия — где в России самая красивая мечеть? Президент поздравил Кадырова с открытием новой мечети в Чечне и поинтересовался, как оно прошло.

- Спасибо, Владимир Владимирович, за поздравление, за поддержку, - ответил Кадыров. - Пользуясь случаем, я хотел бы вам передать слова искренней признательности от десятков ученых, алимов, муфтиев. Они меня просили, чтобы я вам передал слова признательности за то, что вы оказываете поддержку исламскому миру.

- Это действительно самая большая в Европе? - заинтересовался президент.

- Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире, на самом деле, - не стал скромничать Кадыров.

- Самая красивая в мире – это в Петербурге, - не согласился Путин.

- Не могу спорить с Вами, Владимир Владимирович, - уклонился от спора глава республики. - Наши старейшины, ученые на меня уже начали «наезжать». Они говорят: Рамзан Ахматович, почему президент не приезжает к нам? Это твоя вина? – у меня спрашивают, – или как? Я говорю: я ему, если увижу, передам. Если у вас получится, знаю, что у вас загруженный график. вы приезжали к нам, когда у нас были серьезные проблемы, но благодаря вам у нас сегодня совсем другая жизнь. Республику мы восстановили, экономическая ситуация у нас очень хорошая, несмотря на все санкции, всё недружеское отношение к России и Чеченской Республике. Решаем все социальные вопросы.

- Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно, - пообещал президент. - Мы с вами помним, в каком она была состоянии, ситуация поменялась просто кардинально благодаря усилиям и талантам чеченского народа, благодаря вашим настойчивым усилиям. И я с удовольствием посмотрю, как развивается Чечня прямо, что называется, наяву.

Кадыров доложил президенту, что в республике к первому сентября готовы все 470 школ.

- Обучающиеся – 282 тысячи, в первый класс пойдут 33800 детей, - рассказал он. - Первый класс – это тоже хороший показатель, у нас рождаемость самая высокая. Все образовательные учреждения у нас готовы на сто процентов, я проводил лично совещания и просто лично проверял.