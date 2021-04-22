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Путин посоветовал Зеленскому поговорить с Донбассом и затем ехать в Москву

22 апреля 2021, 19:55  •  59 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России ждет украинского коллегу в любое удобное время
Владимир Путин ответил Владимиру Зеленскому на предложение встретиться в любой точке Донбасса, чтобы обсудить непростую ситуацию на юго-востоке Украине.
Об этом лидер россиян заговорил на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин отметил, что за последнее время киевское руководство предприняло немало шагов, которые разрушают российско-украинские отношения. Это двусторонние проблемы, попытка разрушить русскую православную церковь на Украине, отношение к русскому языку, а также к русскоговорящим людям, которые живут в Незалежной.
Путин добавил, что об этом можно только пожалеть. Однако если Зеленский захочет наладить отношения, то Москва будет это только приветствовать. Впрочем, нужно понимать, какие темы будут затронуты на встрече. Если речь идет о проблемах Донбасса, то сначала властям Украины нужно встретиться с руководителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а затем уж обсуждать этот вопрос с третьей страной. Если же Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, то его примут в любое удобное время в Москве.
Также Путин подчеркнул, что попытка Украины перенести встречи контактной группы по Донбассу из Минска похожи на попытки не решать проблему вовсе.
В свою очередь Лукашенко заметил, что Зеленскому пора научиться вести себя дипломатично.
Трансляцию переговоров вел телеканал "Россия 24".
20 апреля Зеленский записал видеообращение к украинцам. В своей речи по Донбассу президент Незалежной предложил Путину встретиться. Эксперты посчитали, что таким образом лидер украинцев подражает президенту США Джо Байдену.

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