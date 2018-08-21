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Путин посоветовал молодому поколению России задуматься о карьере в сферах науки и обороны

21 августа 2018, 17:09  •  36 • Политика
Путин призвал молодежь к самореализации в сферах обороны и науки.
Президент России Владимир Путин призвал представителей молодежи задуматься о возможностях для самореализации в оборонно-промышленном комплексе. Соответствующее видеообращение главы государства к гостям международного военно-технического форума «Армия-2018» было опубликовано на сайте Кремля.
Путин отметил, что молодые люди, которые впервые посетят этот форум, смогут не только узнать для себя что-то новое и интересное, но также почувствовать, насколько высока честь быть защитником Родины. Также форум продемонстрирует различные возможности для самореализации в оборонно-промышленном комплексе, науке и других отраслях.
«Все зависит от вашего усердия, трудолюбия, нацеленности на результат в работе, стремления добиваться успеха и приносить пользу РФ», - подчеркнул президент.
Глава государства выразил уверенность в том, что программа форума «Армия-2018» во всей красе покажет огромный потенциал российских военных конструкторов, инженеров и рабочих. Путин отдельно выделил, что именно руками этих людей «куется» уникальная техника для армии и флота России.
«И конечно, яркими, запоминающимися страницами программы форума станут показы передовых образцов военной техники, захватывающие выступления авиационных пилотажных групп», - подытожил Владимир Путин.

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