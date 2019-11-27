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Путин посоветовал людям не зацикливаться на проблематике Украины, "надо и о себе подумать"

27 ноября 2019, 23:09  •  112 • Политика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в общении с жителями Санкт-Петербурга посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике. Об этом он сказал в беседе с одним из местных жителей, которая состоялась после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину.

Один из тех, кто обращался к главе государства, был особенно активен и изложил собственные мысли по нескольким вопросам, в том числе и об Украине. Выслушав его, Путин заметил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".

Так президент солидаризировался с точкой зрения ряда аналитиков о том, что украинская тематика стала занимать в российских СМИ слишком много места.

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