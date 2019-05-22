Путин посоветовал, куда надежно вкладывать деньги

Предполагалось, что на съезде Федерации независимых профсоюзов России Владимир Путин будет говорить о положении человека труда в современном мире. Но его выступление оказалось шире - президент повел речь о человеке вообще. И даже дал всем совет - куда нужно инвестировать средства, чтобы они точно не пропали.

- В сегодняшнем бурно развивающемся мире, когда в одночасье могут обнуляться и активы, и прежние продукты и технологии, те или иные природные ресурсы, человек, его таланты, образование, способности, напротив, остаются основополагающей ценностью, - заявил президент.

Получалось, что технологический прорыв и четвертая промышленная революция ничего не изменили для человека со времен Екклесиаста, который тоже не советовал вкладывать деньги в материальные блага. Хотя профсоюзов три тысячи лет назад точно не существовало, и для них у Путина были отдельные добрые слова.

- У профсоюзов особая роль, - заявил президент. - Там, где профсоюзные организации действуют активно, создаются эффективные системы коммуникаций между трудовыми коллективами и работодателями, результативно решаются вопросы, связанные с повышением заработной платы, улучшением условий труда, отдыха. Понятно, что урегулирование вопросов трудовых отношений не бывает гладким, лёгким. Зачастую интересы работодателей и профсоюзов, отстаивающих интересы наёмных рабочих, кардинально расходятся.

Причем в этом противостоянии симпатии Путина были на стороне профсоюзов.

- Бывает и так, что собственники или администрация предприятий просто отказываются от диалога, даже препятствуют их деятельности, - сказал глава государства. - Такое самоуправство, произвол, – безусловно, недопустимы. В том числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать подобные вещи.

Путин советует россиянам инвестировать в самих себя.

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