Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, как запад ДЕМОНИЗИРУЕТ Россию! Мощный разгром либерала Станкеви...
Зеленский не готов жертвовать рейтингами ради мира на Донбассе
Новый американский главком: урок для ВМФ России
«Относимся чрезвычайно негативно»: в Кремле оценили давление США на Турцию из-за...
Главная / В России

Путин посоветовал, куда надежно вкладывать деньги

22 мая 2019, 19:39  •  45 • В России

Предполагалось, что на съезде Федерации независимых профсоюзов России Владимир Путин будет говорить о положении человека труда в современном мире. Но его выступление оказалось шире - президент повел речь о человеке вообще. И даже дал всем совет - куда нужно инвестировать средства, чтобы они точно не пропали.

- В сегодняшнем бурно развивающемся мире, когда в одночасье могут обнуляться и активы, и прежние продукты и технологии, те или иные природные ресурсы, человек, его таланты, образование, способности, напротив, остаются основополагающей ценностью, - заявил президент.

Получалось, что технологический прорыв и четвертая промышленная революция ничего не изменили для человека со времен Екклесиаста, который тоже не советовал вкладывать деньги в материальные блага. Хотя профсоюзов три тысячи лет назад точно не существовало, и для них у Путина были отдельные добрые слова.

- У профсоюзов особая роль, - заявил президент. - Там, где профсоюзные организации действуют активно, создаются эффективные системы коммуникаций между трудовыми коллективами и работодателями, результативно решаются вопросы, связанные с повышением заработной платы, улучшением условий труда, отдыха. Понятно, что урегулирование вопросов трудовых отношений не бывает гладким, лёгким. Зачастую интересы работодателей и профсоюзов, отстаивающих интересы наёмных рабочих, кардинально расходятся.

Причем в этом противостоянии симпатии Путина были на стороне профсоюзов.

- Бывает и так, что собственники или администрация предприятий просто отказываются от диалога, даже препятствуют их деятельности, - сказал глава государства. - Такое самоуправство, произвол, – безусловно, недопустимы. В том числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать подобные вещи.

Путин советует россиянам инвестировать в самих себя.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
21 мая 2019, 20:54
Генерал Хомчак стал вторым лицом украинской армии
21 мая 2019, 20:54
«Он может все потерять»: В Крыму оценили уголовное дело против Порошенко
21 мая 2019, 20:54
Родовое село переименовали в честь Кадырова
22 мая 2019, 13:09
Подконтрольные американцам боевики обирают сирийских беженцев
22 мая 2019, 19:39
Зеленский не готов жертвовать рейтингами ради мира на Донбассе
21 мая 2019, 20:54
Политолог: Вряд ли Порошенко посадят за госизмену, но элиты получили четкий сигнал
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 мая 2019, 08:24
"Новый" украинский разведывательный корабль шокировал польского эксперта
22 мая 2019, 05:09
Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
22 мая 2019, 08:24
Савченко назвала тех, кто запугал депутатов и президентов Украины: "Впечатление,...
22 мая 2019, 01:54
За гибель людей в Донбассе будет отвечать Зеленский, а не выживший в "Иловайском...
22 мая 2019, 01:54
"Спокойной ночи, Петр Алексеевич": "Юридический киллер" готовит у...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2019, 01:39
С какой стати отдавать своих потребителей им? В Минэнерго России отказались продавать газ Украине для ЕС
20 мая 2019, 04:24
"Пять лет защищал Украину от Путина, а он и не напал": Перед уходом Порошенко поведал о своей самой большой обиде
16 мая 2019, 14:09
Олег Царев: Коломойский не чувствует, что Зеленский полностью подконтролен ему
22 мая 2019, 08:24
Савченко назвала тех, кто запугал депутатов и президентов Украины: "Впечатление, что их уже приговорили к расстрелу"
17 мая 2019, 11:24
Лазареву посыпались угрозы в Сети после удачи в полуфинале "Евровидения": "Вот только попробуй победить"
17 мая 2019, 14:39
"Спасайся, кто может": Запрет Порошенко и Ко на выезд из Украины вызвал у Скабеевой смех
15 мая 2019, 20:24
Побег директора космического НИИ – это очень, очень серьёзно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.